La gran noche de los Globo de Oro

La comediante norteamericana Nikki Glaser (foto) repetirá este año como anfitriona de la ceremonia número 83 de los Globo de Oro, cargo que ya ocupó -y con buenas repercusiones- en 2025, en una premiación que no fue televisada. Con el desafío de la Fundación Golden Globe (sucesora de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, cuestionada por su falta de amplitud) de recuperar el prestigio deteriorado y volver a ser la gran previa de los Oscar, la gala se desarrollará en el Beverly Hilton de California y se transmitirá por TNT y HBO Max desde las 22. El jueves ya se entregaron las dos estatuillas a la Trayectoria: el Premio Cecil B. DeMille fue recibido por Helen Mirren y el Carol Burnett, por Sarah Jessica Parker. Los finalistas en las 28 categorías se conocieron el 8 de diciembre del año pasado, y los ganadores serán anunciados por invitados especiales.