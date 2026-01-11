La gran noche de los Globo de Oro

Anfitriona repetida
El desafío de Nikki Glaser
La comediante norteamericana Nikki Glaser (foto) repetirá este año como anfitriona de la ceremonia número 83 de los Globo de Oro, cargo que ya ocupó -y con buenas repercusiones- en 2025, en una premiación que no fue televisada. Con el desafío de la Fundación Golden Globe (sucesora de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, cuestionada por su falta de amplitud) de recuperar el prestigio deteriorado y volver a ser la gran previa de los Oscar, la gala se desarrollará en el Beverly Hilton de California y se transmitirá por TNT y HBO Max desde las 22. El jueves ya se entregaron las dos estatuillas a la Trayectoria: el Premio Cecil B. DeMille fue recibido por Helen Mirren y el Carol Burnett, por Sarah Jessica Parker. Los finalistas en las 28 categorías se conocieron el 8 de diciembre del año pasado, y los ganadores serán anunciados por invitados especiales.
Más votantes
Unos 300 participantes
Que la Asociación haya vendido el sello de los Globo de Oro, cuya primera entrega fue en 1944, implicó la ampliación del número de electores. Mientras que antes los premios eran decididos por menos de un centenar de votantes, actualmente se triplicó con creces esa cifra, lo que otorga mayor transparencia y prestigio al galardón.
A la cabeza
Cuáles son las producciones más nominadas
En producciones cinematográficas, la gran candidata es “Una batalla tras otra” (foto), que encabeza la lista de nominados a los Globos de Oro con nueve menciones, seguida de “Valor sentimental”, con una menos. Luego se encolumnan “Pecadores” con siete; “Hamnet” con seis; y “Frankenstein” y “Wicked: para siempre”, con cinco cada una. En realizaciones de televisión o streaming, la máxima candidata es “The White Lotus” (HBO Max) con seis candidaturas; seguida de “Adolescencia” (Netflix) con cinco -compiten en distintas categorías-; y “Sólo asesinatos en el edificio” (Hulu-Disney+ en la Argentina) y “Severance” (Apple TV), con cuatro cada una. En mejor podcast, los nominados para el debut son “Armchair Expert With Dax Shepard”, “Call Her Daddy”, “Good Hang With Amy Poehler”, “The Mel Robbins Podcast”, “Smartless” y “Up First”.
Argentina, ausente
Las nominadas a mejor película no inglesa
“Belén” no fue elegida en la categoría de mejor película en habla no inglesa. La producción dirigida por Dolores Fonzi sobre un caso real ocurrido en Tucumán de una joven condenada por haberse realizado un aborto, fallo que se revirtió por la movilización feminista, quedó en el camino. Las finalistas son la francesa “Fue solo un accidente” (reúne en total cuatro postulaciones, incluyendo dirección); “No hay otra opción” (tres candidaturas), de Corea del Sur; “Valor sentimental”, de Noruega (la gran candidata a partir de las ocho nominaciones recibidas en los distintos rubros); la road movie española “Sirât” (con dos candidaturas); “El agente secreto” (tres nominaciones, una de las cuales es para su protagonista Wagner Moura), realización brasileña ambientada en la dictadura militar en su país; y la tunecina “La voz de Hind Rajab” (en su única postulación), sobre la tragedia de la ocupación israelí en la Franja de Gaza desde la desesperación de una niña de seis años.
Taquilleras
Diferencias y polémica
“Cazadores de demonios” y “Zootopia 2” figuran en la nómina de las postulantes al premio a Logro Cinematográfico y de Taquilla, junto a “Avatar: Fuego y ceniza”, “Misión: Imposible - Sentencia final”, “F1”, “Pecadores”, “La hora de la desaparición” y “Wicked: para siempre”, en una mezcla que va desde el infantil al terror, pasando por la acción y hasta la velocidad de las carreras. La polémica rozó esta categoría, ya que la tercera entrega de “Avatar” fue nominada aún antes de ser estrenada en las salas, con lo cual era imposible saber su repercusión; se lo justificó defendiendo su calidad técnica y su innovación al filmar.
Drama 0 comedia
Un filme hablado en cualquier idioma
En el cine, los Globo de Oro distinguen entre mejor drama y mejor comedia o musical. La novedad es que aparecen como nominados a mejor película tanto filmes hablados en inglés como los de lengua extranjera: en el primer rubro la lista abarca a “Frankenstein” (foto), “Hamnet”, “Fue solo un accidente”, “Valor sentimental”, “Pecadores” y “El agente secreto”; mientras que en comedia, la nómina abarca a “Luna azul”, “Bugonia”, “Marty Supremo”, “No hay otra opción”, “Nouvelle Vague” y “Una batalla tras otra”. Que en ese último grupo haya quedado afuera “Wicked: para siempre” fue la gran sorpresa de los anuncios del mes pasado, más todavía cuando sus protagonistas Cynthia Erivo y Ariana Grande fueron nominadas como actrices (al igual que en la primera entrega) y que dos de sus temas disputen la estatuilla a mejor canción original.
Puja en la animación
De distintos orígenes
La cultura surcoreana sigue teniendo una gran repercusión global, con una industria sostenida desde el Estado como producto de exportación. Luego del éxito en películas actuadas (en especial con “Parásito”), ahora llegó la nominación en el rubro de filme animado con “Cazadores de demonios del KPop” (también figura en logro de taquilla y en mejor canción por “Golden”), que tuvo una sorprendente repercusión y que incluso se transformó en obra teatral musical. En ese rubro figura además el animé “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito”; la francesa “Arco”; la franco-japonesa “La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia” y las norteamericanas “Elio” y “Zootopia 2”, dos clásicos exponentes de los grandes estudios de Hollywood, aunque cada vez con más competencia en este rubro.
Distribuidora sorpresa
Neon reúne 21 candidaturas
La semana pasada, al anunciar lo que se esperaba de los Critic’s Choice, se mencionó la irrupción de la distribuidora Neon como una empresa emergente de peso en el mercado estadounidense de las películas, a partir de la apuesta que había realizado por “Parásitos” y luego por “Anora”, que le devolvieron el apoyo con estatuillas en distintas galas. Este año cosecha 21 nominaciones entre “Fue solo un accidente”, “Valor sentimental”, “El agente secreto” y “No hay otra opción”, con la característica de que es sólo en realizaciones cinematográficas. Así, se instala por encima de titanes como Warner Bros (obtuvo 18 candidaturas), HBO Max (recibió 15 postulaciones) y Universal; aunque a la cabeza se mantiene Netflix, con 35 nominaciones entre todas sus producciones. Pero en todas las plataformas de streaming se suman series y películas, a diferencia que con Neon.
Nuevos rubros
Irrumpe el mejor podcast
Los premios distinguen entre realizaciones para cine y para televisión, pero suman ahora una nueva categoría: Mejor Podcast, para lo cual se conformó una lista de las 25 propuestas más escuchadas “que han tenido un impacto significativo durante el año pasado, celebrando la creatividad e influencia de los creadores en todo el mundo”, según la justificación institucional. La lista se determinó con los datos de Apple, Spotify y YouTube, entre otras plataformas. Se priorizaron los de comedia, protagonizados por Will Arnett, Jason Bateman, Amy Poehler, Dax Shepard y Alex Cooper. La presidenta de la organización, Helen Hoehne, dijo estar orgullosa de encabezar el primer premio importante de entretenimiento en reconocer este medio de expresión. También se suman las categorías de Logros Cinematográficos y Taquilla (premia la película más exitosa en términos de ingresos, como complemento de su calidad artística) y de actuaciones, en Especiales de Stand-Up de Comedia en Televisión.
Por dos
Candidatos en pantalla grande o chica
Jacob Elordi, Jeremy Allen White y Amanda Seyfried (foto) comparten estar nominados por sus actuaciones tanto en la pantalla grande como en la chica. El primer actor es candidato en reparto por “Frankenstein” en el cine y como protagonista de la miniserie ambientada en la Segunda Guerra Mundial “The Narrow Road to the Deep North”. Seyfried, a su vez, protagoniza la comedia “El testamento de Ann Lee” y también “Long Bright River”, una serie de la plataforma Peacock. En tanto, White está postulado por su interpretación del cantante Bruce Springsteen en la película “Springsteen: música de ninguna parte” y, por cuarto año consecutivo, por la serie “The Bear”. Una curiosidad es que el realizador Richard Linklater compite consigo mismo en el rubro mejor película cómica, con dos títulos que dirigió: “Blue Moon” y “Nouvelle Vague”.
Las ignoradas
Decepción en Netflix
Dos producciones de Netflix quedaron sorpresivamente fuera de las postulaciones, y bien las hubiesen merecido: el trhiller dramático político “Una casa de dinamita”, que aborda desde distintas miradas un ataque nuclear sobre Estados Unidos, cuyo origen se ignora (y por lo tanto, no puede definirse una represalia), dirigido por Kathryn Bigelow; y la tercera entrega de la saga “Un misterio de Knives Out”, nuevamente con Daniel Craig resolviendo el asesinato de un obispo en “Wake Up Dead Man” y que podría haber sido tenida en cuenta en comedia. También sorprendió que Daniel Day-Lewis no haya sido postulado por “Anemone”, su regreso al cine tras ocho años retirado. Por el lado de HBO Max, la segunda temporada de “The last of us” sólo consiguió la postulación de Bella Ramsey como mejor actriz dramática en serie, pero quedó fuera de la nómina como producción, así como Pedro Pascal en actuación.
Estrellas en puja
Julia Roberts y Emily Blunt
Julia Roberts brilla con luz propia. Es una obviedad, pero que se refuerza al haber recibido la nominación como mejor protagonista dramática por “Cacería de brujas”, una película de menor orden y que pasó casi desapercibida en Estados Unidos (disponible en Amazon Prime); es la undécima postulación que tiene a los Globo de Oro, y ya ganó tres. Sus rivales son Jessie Buckley (reciente ganadora de los Critic’s Choice por “Hamnet”); Jennifer Lawrence, con “Matate, amor”; Renate Reinsve, por “Valor sentimental”; Tessa Thompson, por “Hedda” y Eva Victor, por “Sorry, Baby”, una firme candidata. Otra estrella que figura en la lista pero de actriz de reparto es Emily Blunt, por su trabajo en “La máquina de matar”. Disputa la estatuilla con Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, ambas por “Valor sentimental”; Ariana Grande, por “Wicked: para siempre”; Amy Madigan, por “La hora de la desaparición” (reciente ganadora de los Critic’s Choice y difícil rival a vencer) y Teyana Taylor, por “Una batalla tras otra”.
Actores en pugna
La roca se pone serio
Dwayne La Roca Johnson (foto) fue tomado en serio. Está nominado como mejor protagonista dramático en películas por “La máquina de matar”, y esa postulación ya debería considerarla como un premio. La tiene muy difícil: aparte del ya mencionado White, sus rivales son Michael B. Jordan (“Pecadores”), Wagner Moura (“El agente secreto”), Joel Edgerton (“Sueños de trenes”) y Oscar Isaac (“Frankenstein”). En comedia, los candidatos son Timothée Chalamet, por “Marty Supreme” (ganó el Critic’s Choice);
George Clooney, por “Jay Kelly”; Leonardo DiCaprio, por “Una batalla tras otra”; Ethan Hawke, por “Blue Moon”; Lee Byung-Hun, por “No hay otra opción” y Jesse Plemons, por “Bugonia”.
A la cabeza
Las favoritas en la pantalla chica
“Adolescencia” en miniserie (con el apoyo de todas las nominaciones a su elenco) y “The Bear” en comedia son las grandes favoritas a vencer en sus categorías. En serie dramática, en cambio, el final se presenta abierto entre la tercera temporada de “The White Lotus” (con Carrie Coon, Parker Posey, Aimee Lou Wood, Walton Goggins y Jason Isaacs postulados por sus actuaciones) y “The Pitt”, que sólo tiene a Noah Wyle como candidato.