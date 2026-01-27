Furor por el "Ruso": Ascacíbar se hizo la revisión y firmará con Boca por cuatro años

La novela tuvo un final feliz y rápido para el mundo Boca. Santiago Ascacíbar se convirtió este martes en el segundo refuerzo del equipo de Claudio Úbeda en este mercado de pases. El volante de 28 años, una obsesión del Consejo de Fútbol ante la urgencia por cubrir el mediocampo, se realizó la revisión médica esta mañana rodeado de una marea de hinchas que se acercaron para darle la bienvenida.