Furor por el "Ruso": Ascacíbar se hizo la revisión y firmará con Boca por cuatro años

El "Xeneize" pagará cerca de USD 4 millones por el 80% de su ficha. El volante resignó una deuda para facilitar su salida de Estudiantes, que a su vez sumará a Brian Aguirre a préstamo.

GRAN EXPECTATIVA. Los hinchas de Boca revolucionaron la tranquilidad del barrio para recibir a Santiago Ascacíbar. GRAN EXPECTATIVA. Los hinchas de Boca revolucionaron la tranquilidad del barrio para recibir a Santiago Ascacíbar.
Hace 6 Min

La novela tuvo un final feliz y rápido para el mundo Boca. Santiago Ascacíbar se convirtió este martes en el segundo refuerzo del equipo de Claudio Úbeda en este mercado de pases. El volante de 28 años, una obsesión del Consejo de Fútbol ante la urgencia por cubrir el mediocampo, se realizó la revisión médica esta mañana rodeado de una marea de hinchas que se acercaron para darle la bienvenida.

Tras superar los chequeos de rutina, el "Ruso" firmará su contrato por cuatro temporadas, sumándose inmediatamente al plantel que ya cuenta con la incorporación del paraguayo Ángel Romero.

La tercera fue la vencida: los números de la operación

Aunque las primeras dos ofertas fueron rechazadas, en Brandsen 805 sabían que no podían dilatar la gestión. La grave lesión en el tendón de Aquiles de Rodrigo Battaglia (quien deberá ser operado) obligó a Boca a acelerar a fondo. Finalmente, el acuerdo con Estudiantes se cerró por el 80% del pase a cambio de una cifra cercana a los USD 4 millones.

Sin embargo, la llave para destrabar la salida del capitán del "Pincha" fue el gesto del propio jugador: Ascacíbar resignó el 15% que le correspondía por la transferencia y condonó una deuda que el club platense mantenía con él, facilitando así su desembarco en La Ribera.

Jerarquía para el equipo de Úbeda

La búsqueda de un volante dinámico y con carácter era prioritaria. Claudio Úbeda, entrenador del "Xeneize", no ocultó su satisfacción tras el triunfo ante Deportivo Riestra en el debut: "No descubrimos nada con decir que Ascacíbar tiene jerarquía y personalidad. Si le toca vestir la camiseta de Boca, puede llegar y hacerlo bien en un grupo que compite en la alta competencia. Nadie tiene asegurado su lugar".

El "Ruso" llega con ritmo de competencia: fue titular el viernes pasado en el empate 1-1 de Estudiantes ante Independiente. Aquella noche, su emoción en la puerta del vestuario fue el presagio de una despedida inminente del club con el que tiene un fuerte sentido de pertenencia.

Brian Aguirre, la otra cara de la negociación

El acuerdo entre clubes incluyó un movimiento paralelo. Ante la inminente salida de Edwin Cetré, Eduardo Domínguez solicitó un reemplazo ofensivo y el nombre elegido fue Brian Aguirre. El delantero dejará Boca para sumarse a Estudiantes a préstamo, con una opción de compra por un porcentaje alto de su ficha, cerrando así un "trato cruzado" que dejó conformes a todas las partes.

Con la revisión médica superada, solo resta la foto oficial y la firma para que Ascacíbar se ponga la azul y oro, listo para aportar el despliegue y la marca que Boca necesita en la mitad de la cancha.

