Confirmado: Santiago Ascacíbar será refuerzo de Boca Juniors

Boca Juniors oficializó este martes el acuerdo para sumar a Santiago Ascacíbar como nuevo refuerzo. A través de sus canales habituales de comunicación, el club informó que el mediocampista se someterá a los estudios médicos correspondientes y, si no surge ningún inconveniente, firmará su contrato para convertirse formalmente en jugador "xeneize".
La llegada del capitán de Estudiantes de La Plata se da en un momento clave para el plantel que conduce Claudio Úbeda. La lesión de Rodrigo Battaglia, que será operado y estará fuera de las canchas entre seis y ocho meses, aceleró las gestiones por un volante central con experiencia y recorrido. En ese contexto, Ascacíbar apareció como la opción prioritaria y las negociaciones se resolvieron en cuestión de días.
El acuerdo entre Boca y Estudiantes contempla la compra del pase del futbolista, aunque las cifras no fueron confirmadas oficialmente por las partes. Dentro de la operación también se incluyó el préstamo por un año de Brian Aguirre al conjunto platense. La salida del extremo formó parte del entendimiento final entre ambas dirigencias.
Ascacíbar, de 28 años, es una de las figuras más representativas del ciclo reciente del “Pincha”. Tras su regreso al club en 2023, se convirtió en líder del equipo y acumuló cinco títulos: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga y Trofeo de Campeones 2024, Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025. Su partida rumbo a Boca generó debate entre los hinchas de Estudiantes, entre quienes comprendieron la necesidad de una venta y quienes lamentaron su salida a un rival directo.
El propio Eduardo Domínguez se refirió a la situación y remarcó que el club necesitaba vender, al tiempo que destacó el sentido de pertenencia del futbolista. Desde Boca, Úbeda ya había elogiado públicamente al volante y subrayado su jerarquía y personalidad, aunque dejó en claro que, como ocurre con cada incorporación, deberá ganarse su lugar en el equipo.
Con pasado en Stuttgart y Hertha Berlín de Alemania y en Cremonese de Italia, Ascacíbar también cuenta con experiencia en selecciones juveniles y fue parte de los primeros partidos del ciclo de Lionel Scaloni en la Selección argentina mayor. Además, conoce bien a Úbeda, quien lo dirigió en el Sub 20 y le dio la cinta de capitán durante el Sudamericano y el Mundial de 2017.
El volante no estará disponible para el partido de este miércoles ante Estudiantes, por la segunda fecha del Torneo Apertura, pero su debut podría darse el domingo frente a Newell’s, en la Bombonera.