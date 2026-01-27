Confirmado: Santiago Ascacíbar será refuerzo de Boca Juniors

La llegada del capitán de Estudiantes de La Plata se da en un momento clave para el plantel que conduce Claudio Úbeda. La lesión de Rodrigo Battaglia, que será operado y estará fuera de las canchas entre seis y ocho meses, aceleró las gestiones por un volante central con experiencia y recorrido. En ese contexto, Ascacíbar apareció como la opción prioritaria y las negociaciones se resolvieron en cuestión de días.