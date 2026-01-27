Tigres: el abanderado del rugby de Salta que quiere conquistar el Seven de Tafí del Valle

Si hay una institución que viene creciendo sostenidamente en la región, esa es Tigres. El club de la localidad de San Lorenzo arriba al Seven de Tafí del Valle como la gran revelación de 2025: en su primer año en la máxima categoría del Regional del NOA, sorprendió al finalizar en la sexta posición, quedando a un paso de las semifinales. Además, se consolidó como el único representante salteño en la elite tras el descenso de Jockey Club.
Bajo el rótulo de La Argentina, la firma de indumentaria que dará nombre al equipo, los “rojinegros” buscarán replicar ese protagonismo y replicar ese protagonismo en el Seven de Tafí del Valle, con el objetivo de finalizar por encima de Jockey y Universitario, los otros clubes de “La Linda” que formarán parte del tradicional certamen.
La provincia de Salta posee una exitosa historia en los valles tucumanos. Su seleccionado obtuvo la Copa de Oro en siete de las 25 ediciones; sin embargo, en esta ocasión, sus jugadores llegarán distribuidos en tres equipos distintos.
A pocos días de la cita en Tafí del Valle, los de San Lorenzo se encuentran ultimando detalles. “Estamos definiendo la lista, todos son del club”, anuncia Emilio Amadeo, uno de los entrenadores. “Nos apasiona jugar la modalidad seven; estamos muy entusiasmados de ir”.
El equipo viene acumulando éxitos en este formato; el último, a comienzos de diciembre, en el Seven de las Nubes, disputado en la capital salteña, en donde se quedó con la Copa de Oro. En esa oportunidad Tigres tuvo un refuerzo de lujo: Tomás Elizalde. El jugador de 21 años, surgido en la entidad y con pasado en Los Pumas 7s, se perderá la cita en los valles por estar entrenándose con Tarucas. “Lo de Tomás y los otros chicos es parte de un proceso que está dando sus frutos”, explica Amadeo. “El seven fue parte de esto. Competimos en muchos lugares, incluso jugamos un torneo en España”, argumenta.
Aunque la lista definitiva no se cerró, hay certezas: los hermanos Jerónimo y Bernardo Diez Poviña ya son habitués del certamen y volverán a decir presente. En cuanto a la logística, el plantel se entrenará hoy y mañana, y partirá desde Salta el viernes al mediodía rumbo a Tafí.
Sin Elizalde, pero con el envión de ser la revelación del rugby regional, Tigres intentará llevar el octavo título para su provincia.