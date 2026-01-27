Tigres: el abanderado del rugby de Salta que quiere conquistar el Seven de Tafí del Valle

El equipo viene acumulando éxitos en este formato; el último, a comienzos de diciembre, en el Seven de las Nubes, disputado en la capital salteña, en donde se quedó con la Copa de Oro. En esa oportunidad Tigres tuvo un refuerzo de lujo: Tomás Elizalde. El jugador de 21 años, surgido en la entidad y con pasado en Los Pumas 7s, se perderá la cita en los valles por estar entrenándose con Tarucas. “Lo de Tomás y los otros chicos es parte de un proceso que está dando sus frutos”, explica Amadeo. “El seven fue parte de esto. Competimos en muchos lugares, incluso jugamos un torneo en España”, argumenta.