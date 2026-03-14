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Un investigador del Conicet creó una web para seguir el voto de diputados y senadores

La plataforma permite revisar de forma simple cómo votó cada legislador en distintas leyes desde 1993. El proyecto busca facilitar el acceso a información pública y ayudar a que los ciudadanos voten con más datos.

RODRIGO QUIROGA. El investigador argentino desarrolló un sitio web que reúne votaciones del Congreso, presentismo y trayectoria política de los legisladores. / CONICET RODRIGO QUIROGA. El investigador argentino desarrolló un sitio web que reúne votaciones del Congreso, presentismo y trayectoria política de los legisladores. / CONICET
Hace 2 Hs

¿Cómo votó tu diputado en una ley clave? ¿Estuvo presente en las sesiones? ¿Cambió de bloque político con el tiempo? Hasta ahora encontrar esas respuestas requería navegar archivos largos del Congreso. Un investigador argentino decidió simplificar todo en un solo sitio.

La plataforma comovoto.dev.ar permite consultar de manera rápida cómo votó cada legislador nacional en distintas leyes desde 1993. El proyecto fue desarrollado por el científico del Conicet Rodrigo Quiroga y reúne información pública del Congreso en un formato fácil de explorar.

El objetivo es claro: que cualquier ciudadano pueda revisar el comportamiento legislativo de diputados y senadores antes de ir a votar.

RASTREO DE VOTOS. El proyecto busca facilitar el acceso a información pública y ayudar a que los ciudadanos voten con más datos. / CONGRESO ARGENTINO RASTREO DE VOTOS. El proyecto busca facilitar el acceso a información pública y ayudar a que los ciudadanos voten con más datos. / CONGRESO ARGENTINO

Un buscador del voto legislativo

La herramienta ofrece dos formas principales de búsqueda. Por un lado, permite ingresar el nombre de un legislador para conocer su historial parlamentario: cuántos mandatos tuvo, qué nivel de asistencia registró en las sesiones y cómo evolucionó su alineamiento político.

Por otro lado, el sitio también permite buscar por ley. En ese caso, muestra cómo votó cada legislador y, en algunos proyectos, incluso el detalle de la votación artículo por artículo.

Todos los datos provienen de las actas oficiales de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y del Senado de la Nación Argentina.

Según explicó Quiroga al medio El Perfil, el problema no era la falta de información, sino la dificultad para encontrarla.

PARA VER CÓMO VOTAN EN EL CONGRESO. Un investigador del CONICET creó una web para seguir el voto de diputados y senadores. / CAPTURA DE PANTALLA PARA VER CÓMO VOTAN EN EL CONGRESO. Un investigador del CONICET creó una web para seguir el voto de diputados y senadores. / CAPTURA DE PANTALLA

Del dato público al acceso simple

Los registros legislativos existen desde hace años, pero suelen presentarse en archivos extensos o sistemas poco intuitivos. El proyecto busca resolver ese problema con una interfaz clara y un buscador directo.

Así, cualquier persona puede revisar el comportamiento parlamentario de un legislador en segundos. La plataforma también muestra el nivel de presentismo y la trayectoria política de cada representante.

Para Quiroga, facilitar ese acceso puede tener un impacto directo en la participación ciudadana.

“La idea es que cuando alguien vaya a votar tenga más información sobre cómo actuaron los legisladores”, explicó.

Una herramienta abierta

Otro rasgo central del proyecto es su carácter abierto. El sitio fue desarrollado con código libre, lo que permite que otros programadores adapten el sistema para analizar votaciones en legislaturas provinciales o concejos deliberantes.

De esa forma, la herramienta podría replicarse en distintos niveles del sistema político.

El desarrollo del sitio también incluyó asistencia tecnológica. Quiroga utilizó el modelo de inteligencia artificial Claude como apoyo para escribir y organizar parte del código.

Según explicó, una tarea que antes podía llevar meses se completó en alrededor de 20 horas de trabajo gracias a esa ayuda.

La política suele percibirse como un espacio distante para muchos jóvenes. Herramientas como esta buscan acortar esa distancia con algo simple: datos accesibles.

Con una búsqueda rápida, cualquier ciudadano puede ver cómo votaron quienes lo representan. Y esa información, al momento de elegir en las urnas, puede marcar la diferencia.

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