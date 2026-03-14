Lazaron 4.000 becas para formarse gratis en inteligencia artificial con cursos online

La inteligencia artificial forma parte del día a día desde hace algunos años y, por eso, cada vez más trabajos empiezan a exigir conocimientos en estas herramientas. Desde empresas tecnológicas hasta áreas de comunicación, marketing, diseño o análisis de datos, muchas organizaciones buscan personas que sepan utilizarlas.
Distintas instituciones impulsan programas para ampliar el acceso a estas habilidades. Una de las iniciativas más recientes ofrece 4.000 becas gratuitas para capacitarse de manera 100% online, asincrónica y certificada, en inteligencia artificial a personas de toda América Latina.
El programa es impulsado por la empresa de formación tecnológica Guayerd, en alianza con IBM y la Fundación Manos del Sur.
Cómo son los cursos de inteligencia artificial
El programa se desarrolla a través de la plataforma IBM SkillsBuild, una iniciativa global de formación gratuita impulsada por IBM.
Las becas incluyen tres cursos distintos orientados a introducir a los participantes en el uso de inteligencia artificial y sus aplicaciones en distintos ámbitos. Las personas pueden elegir cursar uno de ellos o completar los tres.
Uno de los programas aborda los fundamentos de la inteligencia artificial aplicada al deporte, donde se analizan casos reales de cómo estas tecnologías se utilizan para mejorar el rendimiento de equipos o analizar datos en disciplinas como fútbol, básquet, tenis o Fórmula 1.
Otro curso está enfocado en inteligencia artificial aplicada al trabajo, con herramientas pensadas para mejorar la productividad y fortalecer el perfil profesional.
La tercera capacitación está dedicada al Prompt Engineering, una habilidad cada vez más demandada que enseña a crear instrucciones efectivas para interactuar con modelos de IA y obtener mejores resultados en tareas de contenido, programación o análisis de datos.
Cada curso tiene una duración aproximada de 20 horas. Quienes dediquen alrededor de una hora por día pueden completarlo en unas dos semanas.
Al finalizar, los participantes reciben una credencial digital certificada, que puede agregarse al perfil de LinkedIn o incluirse en el currículum.
Requisitos y cómo inscribirse
Las becas están dirigidas a personas mayores de 18 años que residan en países de América Latina, entre ellos Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y México.
Uno de los puntos destacados es que no se requieren conocimientos técnicos previos, ya que los cursos están diseñados para quienes recién comienzan a explorar el mundo de la inteligencia artificial.
Para participar, las personas deben completar el formulario de inscripción del curso elegido y crear una cuenta en la plataforma IBM SkillsBuild, donde se dictan las capacitaciones. Una vez registrado el usuario, se puede comenzar a cursar de inmediato y avanzar a ritmo propio.
Los cursos disponibles son:
- Fundamentos de IA aplicada al deporte: https://guayerd.com/ibm-ia-deporte
- Fundamentos de IA aplicada al trabajo: https://guayerd.com/ibm-ia-trabajo
- Fundamentos de IA y Prompt Engineering: https://guayerd.com/ibm-ia-prompts
La convocatoria estará abierta hasta el 15 de marzo, mientras que quienes se inscriban tendrán tiempo hasta fines de junio para completar la formación.