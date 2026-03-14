Cómo y dónde ayudar a las familias afectadas por las inundaciones en el sur tucumano

Las lluvias intensas que golpearon a la provincia durante los últimos días dejaron un escenario crítico en varias localidades del sur de la provincia. En zonas como La Madrid y distintos parajes del departamento Leales, el desborde de ríos y canales provocó inundaciones que obligaron a evacuar a cientos de familias y dejó viviendas completamente tapadas por agua.
Mientras los equipos continúan trabajando en las áreas más afectadas, en distintas ciudades de la provincia comenzó a repetirse otra escena: la organización espontánea de colectas solidarias para asistir a quienes perdieron gran parte de sus pertenencias.
La comunidad universitaria, vecinos, organizaciones sociales, clubes deportivos y espacios culturales comenzaron a transformar sus sedes en centros de recepción de donaciones.
Una red solidaria que crece
Una de las instituciones en organizar una colecta fue el gremio universitario Adiunt, que habilitó su sede de Rioja 437, en San Miguel de Tucumán, para recibir alimentos, ropa y artículos de primera necesidad.
La convocatoria se extendió rápidamente a otros espacios comunitarios y organizaciones sociales que comenzaron a difundir campañas similares para canalizar la ayuda.
El sector privado también se sumó. La clínica veterinaria Casa Campo habilitó sus sucursales para recibir donaciones, incluyendo alimentos para mascotas, ya que muchas familias debieron abandonar sus hogares junto a sus animales.
En otros puntos de la provincia también comenzaron a aparecer iniciativas impulsadas por vecinos. En Las Heras 2350, en San Miguel de Tucumán, un grupo de voluntarios organiza una colecta para enviar ayuda a La Madrid con elementos de primera necesidad.
También se sumó la radio El Palomar, en Banda del Río Salí, que abrió sus puertas para recibir mercadería, ropa y otros insumos destinados a las familias afectadas.
Qué se necesita con urgencia
Las organizaciones coinciden en que los elementos más necesarios en este momento son:
- agua mineral
- alimentos no perecederos
- artículos de limpieza
- frazadas y acolchados
También se solicitan medicamentos básicos como paracetamol e ibuprofeno, además de gasas y alcohol, repelentes y espirales para mosquitos.
Dónde colaborar en Tucumán
En San Miguel de Tucumán:
ADIUNT - Rioja 437
Holistik - Mendoza 211
Club Avellaneda Central - Haití 40
Casa Campo en San Lorenzo 558, Santiago 772, Av. Avellaneda 679 y Ayacucho 113
Punto solidario en un Drugstore en Las Heras 2350
En Yerba Buena:
Espacio Barrilete - Bascary 371
Complejo Natalio Mirkin - Av. Perón 381
Escuela Los Pinos
En Tafí Viejo:
Club Talleels - Sáenz Peña 102
Calle Victoria 147
En Monteros:
Escuela de Psicología Social - Crisóstomo Álvarez 216
Fundación Vida a la Familia
En Ranchillos:
Av. San Martín 230
Barrio 45 Viviendas: manzana D, casa 4
En Banda del Río Salí:
Radio El Palomar - Pasaje Brasil 548
En medio de la emergencia, la respuesta solidaria volvió a multiplicarse en la provincia. Con colectas que crecen día a día, vecinos e instituciones buscan que la ayuda llegue lo más rápido posible a las familias que hoy enfrentan las consecuencias del temporal.