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Cómo y dónde ayudar a las familias afectadas por las inundaciones en el sur tucumano

La comunidad universitaria, vecinos, clubes, radios y organizaciones habilitaron sedes en distintos puntos de la provincia para recibir donaciones destinadas a los damnificados por el temporal.

SOLIDARIDAD. San Martín comenzó a trasladar las donaciones reunidas en el club para asistir a las familias afectadas por las inundaciones en Leales. SOLIDARIDAD. San Martín comenzó a trasladar las donaciones reunidas en el club para asistir a las familias afectadas por las inundaciones en Leales. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 2 Hs

Las lluvias intensas que golpearon a la provincia durante los últimos días dejaron un escenario crítico en varias localidades del sur de la provincia. En zonas como La Madrid y distintos parajes del departamento Leales, el desborde de ríos y canales provocó inundaciones que obligaron a evacuar a cientos de familias y dejó viviendas completamente tapadas por agua.

Mientras los equipos continúan trabajando en las áreas más afectadas, en distintas ciudades de la provincia comenzó a repetirse otra escena: la organización espontánea de colectas solidarias para asistir a quienes perdieron gran parte de sus pertenencias.

ELEMENTOS BÁSICOS. El reparto de agua potable en pleno campamento de la ruta 157, en La Madrid. ELEMENTOS BÁSICOS. El reparto de agua potable en pleno campamento de la ruta 157, en La Madrid. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ

La comunidad universitaria, vecinos, organizaciones sociales, clubes deportivos y espacios culturales comenzaron a transformar sus sedes en centros de recepción de donaciones.

Una red solidaria que crece

Una de las instituciones en organizar una colecta fue el gremio universitario Adiunt, que habilitó su sede de Rioja 437, en San Miguel de Tucumán, para recibir alimentos, ropa y artículos de primera necesidad.

La convocatoria se extendió rápidamente a otros espacios comunitarios y organizaciones sociales que comenzaron a difundir campañas similares para canalizar la ayuda.

El sector privado también se sumó. La clínica veterinaria Casa Campo habilitó sus sucursales para recibir donaciones, incluyendo alimentos para mascotas, ya que muchas familias debieron abandonar sus hogares junto a sus animales.

En otros puntos de la provincia también comenzaron a aparecer iniciativas impulsadas por vecinos. En Las Heras 2350, en San Miguel de Tucumán, un grupo de voluntarios organiza una colecta para enviar ayuda a La Madrid con elementos de primera necesidad.

También se sumó la radio El Palomar, en Banda del Río Salí, que abrió sus puertas para recibir mercadería, ropa y otros insumos destinados a las familias afectadas.

Qué se necesita con urgencia

Las organizaciones coinciden en que los elementos más necesarios en este momento son:

- agua mineral

- alimentos no perecederos

- artículos de limpieza

- frazadas y acolchados

También se solicitan medicamentos básicos como paracetamol e ibuprofeno, además de gasas y alcohol, repelentes y espirales para mosquitos.

Dónde colaborar en Tucumán

En San Miguel de Tucumán:

ADIUNT - Rioja 437

Holistik - Mendoza 211

Club Avellaneda Central - Haití 40

Casa Campo en San Lorenzo 558, Santiago 772, Av. Avellaneda 679 y Ayacucho 113

Punto solidario en un Drugstore en Las Heras 2350

En Yerba Buena:

Espacio Barrilete - Bascary 371

Complejo Natalio Mirkin - Av. Perón 381

Escuela Los Pinos

En Tafí Viejo:

Club Talleels - Sáenz Peña 102

Calle Victoria 147

En Monteros:

Escuela de Psicología Social - Crisóstomo Álvarez 216

Fundación Vida a la Familia

En Ranchillos:

Av. San Martín 230

Barrio 45 Viviendas: manzana D, casa 4

En Banda del Río Salí:

Radio El Palomar - Pasaje Brasil 548

En medio de la emergencia, la respuesta solidaria volvió a multiplicarse en la provincia. Con colectas que crecen día a día, vecinos e instituciones buscan que la ayuda llegue lo más rápido posible a las familias que hoy enfrentan las consecuencias del temporal.

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