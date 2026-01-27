¿Quién es la actriz que enfrentaría cargos por colgar corpiños en el famoso cartel de Hollywood?

La actriz Sydney Sweeney protagoniza una intensa controversia tras realizar una intervención no autorizada en el emblemático cartel de Hollywood. Durante la noche, la artista escaló la estructura situada en las colinas de Los Ángeles para colgar diversas prendas íntimas, buscando promocionar el lanzamiento de su nueva línea de lencería. El acto cobró notoriedad inmediata en las plataformas digitales, donde las imágenes del suceso despertaron tanto asombro como críticas por el uso de un monumento protegido para fines comerciales.
Esta acción publicitaria carecía de los permisos necesarios, lo que coloca a la intérprete frente a posibles repercusiones judiciales. Las autoridades locales evalúan sanciones que abarcan desde multas económicas considerables hasta una denuncia formal por vandalismo en propiedad pública. El incidente abre un debate sobre los límites de las estrategias de mercadeo de las celebridades y la seguridad de los símbolos culturales más importantes de la ciudad.
¿Por qué Sydney Sweeney colgó corpiños en el cartel de Hollywood?
La iniciativa buscó impulsar el lanzamiento de SYRN, la nueva marca de ropa interior creada por Sydney Sweeney. De acuerdo con los reportes de diversos medios estadounidenses, la actriz escaló el emblemático letrero durante la noche bajo la compañía de un equipo de producción reducido. El objetivo central consistió en generar un impacto visual directo para posicionar su firma en el mercado de la moda.
Las imágenes obtenidas originalmente por el portal TMZ muestran a la artista mientras sube por la estructura metálica para colocar una hilera de prendas unidas entre sí. La escena, que asemeja un tendedero de ropa instalado sobre el monumento, capturó el momento exacto de la maniobra publicitaria. Este registro audiovisual sirve ahora como evidencia principal de la intervención realizada en las colinas de Los Ángeles.
Qué medidas legales podría sufrir
El letrero de Hollywood constituye un emblema histórico con un siglo de existencia y permanece bajo la tutela de la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad responsable también del Paseo de la Fama. En un comunicado oficial, la organización aseguró que en ningún momento concedió autorizaciones para la intervención de Sydney Sweeney.
El director ejecutivo de la institución, Steve Nissen, subrayó el total desconocimiento previo sobre esta maniobra, aclarando que la Cámara posee los derechos de propiedad intelectual del icono y exige licencias estrictas para cualquier uso con fines comerciales.
A pesar de que el equipo de la actriz retiró la mayoría de las prendas tras finalizar la grabación, diversos ejemplares quedaron esparcidos por la zona protegida. Este hecho agrava la situación, ya que el uso indebido de la estructura metálica vulnera las normativas de seguridad y preservación del monumento. El incidente resalta la importancia de respetar los protocolos de acceso a sitios históricos, independientemente del alcance publicitario que busquen las figuras públicas en sus campañas.