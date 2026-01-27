¿Quién es la actriz que enfrentaría cargos por colgar corpiños en el famoso cartel de Hollywood?

A pesar de que el equipo de la actriz retiró la mayoría de las prendas tras finalizar la grabación, diversos ejemplares quedaron esparcidos por la zona protegida. Este hecho agrava la situación, ya que el uso indebido de la estructura metálica vulnera las normativas de seguridad y preservación del monumento. El incidente resalta la importancia de respetar los protocolos de acceso a sitios históricos, independientemente del alcance publicitario que busquen las figuras públicas en sus campañas.