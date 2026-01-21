Quién era la actriz de Los Roldán y Verano del 98 que murió y fue madre de Andrea Tenuta

La destacada actriz Adela Gleijer falleció a los 92 años, dejando un legado invaluable en el teatro, el cine y la televisión. La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó su partida y expresó sus condolencias a su hija, la también actriz Andrea Tenuta. Nacida en Montevideo el 20 de septiembre de 1933, Gleijer dio sus primeros pasos en los escenarios uruguayos antes de establecerse definitivamente en Argentina, donde consolidó su prestigiosa carrera actoral.
A lo largo de su vida, compartió su camino y su pasión por las artes escénicas con su esposo, el recordado actor Juan Manuel Tenuta. Juntos formaron una pareja emblemática del ambiente artístico, unida tanto por el afecto personal como por una profunda vocación profesional. Su fallecimiento representa una pérdida significativa para la cultura rioplatense, que hoy despide a una figura de gran talento y trayectoria.
La vida de la actriz Andrea Gleijer
Adela Gleijer inició su trayectoria artística en 1956 sobre las tablas del Teatro El Galpón en Montevideo. Su participación en la obra El centroforward murió al amanecer marcó un punto de inflexión profesional y personal, ya que allí conoció a Juan Manuel Tenuta. Este encuentro dio origen a una unión duradera que potenció su presencia en el teatro rioplatense a través de piezas clásicas como Rey Lear.
Al establecerse en Buenos Aires, la actriz consolidó su prestigio en los escenarios más importantes de la ciudad, incluyendo el Teatro San Martín y el Teatro Nacional Cervantes. Formó parte de proyectos emblemáticos como Gris de ausencia y Hombre y superhombre, demostrando una solidez interpretativa admirable. Además, Adela Gleijer mantuvo un firme compromiso social al participar activamente en ciclos históricos como Teatro Abierto y TeatroxlaIdentidad.
La televisión argentina encontró en ella a una figura recurrente y querida, presente en éxitos masivos que marcaron distintas épocas. Desde telenovelas como Amo y señor y Celeste, siempre Celeste, hasta comedias familiares como Mi familia es un dibujo y Los Roldán, su versatilidad resultó evidente. Compartió elenco con grandes figuras y dejó una marca propia en unitarios de prestigio como Mujeres asesinas y Vulnerables.
Su paso por la pantalla grande también resultó significativo, con una filmografía que incluyó títulos como Flores robadas en los jardines de Quilmes y Cerro Bayo. En cada película, Adela Gleijer aportó una profundidad que enriqueció la narrativa cinematográfica nacional. Su partida deja un vacío en la comunidad artística, pero su obra permanece como un testimonio de su talento y dedicación a las artes escénicas.