Quién era la actriz de Los Roldán y Verano del 98 que murió y fue madre de Andrea Tenuta

La destacada actriz Adela Gleijer falleció a los 92 años, dejando un legado invaluable en el teatro, el cine y la televisión. La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó su partida y expresó sus condolencias a su hija, la también actriz Andrea Tenuta. Nacida en Montevideo el 20 de septiembre de 1933, Gleijer dio sus primeros pasos en los escenarios uruguayos antes de establecerse definitivamente en Argentina, donde consolidó su prestigiosa carrera actoral.