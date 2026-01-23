Se reveló el particular motivo por el que Julián Álvarez no fue jugador de Real Madrid

La historia pudo haber sido muy distinta. Mucho antes de que Julián Álvarez explotara en Europa y levantara la Copa del Mundo con la Selección Argentina, Real Madrid lo tuvo en el radar. Sin embargo, un problema administrativo en plena pandemia terminó frustrando la operación y desvió el destino del delantero rumbo al Manchester City.
La explicación salió a la luz a partir del testimonio de Ramón Álvarez de Mon, asesor fiscal español y una de las fuentes más confiables del mercado europeo. Según reveló, el interés del club blanco por el entonces jugador de River era real, pero chocó con una traba clave: el límite de futbolistas extracomunitarios que pueden ser inscriptos en España.
En ese momento, Real Madrid ya tenía ocupados los tres cupos disponibles. La solución pasaba por acelerar procesos de nacionalización de otros jugadores del plantel, pero la irrupción del Covid-19 paralizó la burocracia estatal. “Con la pandemia, los trámites se frenaron y todo se retrasó”, explicó Álvarez de Mon a Bolavip. El club no pudo liberar un lugar a tiempo y la operación quedó en pausa.
Ese impasse fue determinante. Mientras el Madrid esperaba resolver la situación administrativa, Manchester City avanzó con rapidez y cerró el fichaje del delantero argentino. No hubo marcha atrás. “No fue culpa de Real Madrid, fue un colapso administrativo general”, remarcó el asesor, que aclaró que Julián era seguido de cerca y estaba muy bien considerado por la dirigencia.
El caso dejó una marca en la planificación del club español. Según Álvarez de Mon, este tipo de episodios influyó en la política posterior del Madrid en Sudamérica, donde hoy apuesta fuerte por talentos jóvenes para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. La idea es no perder tiempo cuando aparece una oportunidad.