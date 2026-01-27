Secciones
Detuvieron a un tucumano acusado de provocar un incendio en Chubut: intentó huir y una quemadura lo delató

El sospechoso tiene 34 años y fue arrestado tras un incendio intencional de pastizales sobre la Ruta Nacional 3. La Justicia le dictó prisión preventiva por 20 días mientras avanza la investigación.

Hace 1 Hs

Un hombre de 34 años, oriundo de Tucumán, fue detenido en las últimas horas en la provincia de Chubut, acusado de haber provocado de manera intencional un incendio de pastizales a la vera de la Ruta Nacional N° 3. El sospechoso intentó escapar y deshacerse de un encendedor, pero una quemadura en una de sus piernas terminó por comprometerlo.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde, a la altura del kilómetro 1309, en la zona de Arroyo Verde, un sector considerado sensible por las condiciones climáticas y la presencia de ganado. Fueron los propios automovilistas que transitaban por el lugar quienes advirtieron las llamas y alertaron de inmediato a las autoridades.

Gracias a la rápida intervención policial, el foco ígneo pudo ser controlado antes de que se propagara, evitando lo que podría haber derivado en un grave daño ambiental.

Una vez extinguido el incendio, los efectivos iniciaron un rastrillaje preventivo por la zona. A aproximadamente un kilómetro del lugar del foco, a la altura del km 1310, interceptaron a un hombre que caminaba por la banquina con dificultad. Al acercarse, los agentes constataron que presentaba quemaduras superficiales en una pierna.

De acuerdo con fuentes judiciales, al advertir la presencia del patrullero, el individuo intentó descartar un encendedor y otros elementos que llevaba consigo, una maniobra que terminó de confirmar las sospechas y derivó en su detención inmediata. El acusado fue identificado como J.I.M.

La situación judicial

Este lunes al mediodía se llevó a cabo la audiencia de control de detención en los Tribunales de Puerto Madryn, donde el fiscal Juan Pablo Santos imputó formalmente al acusado por el delito de “incendio intencional”.

Durante la audiencia se informó que el detenido es tucumano y que no posee domicilio fijo en la zona. El imputado declaró que actualmente vive en un albergue, tras haber llegado recientemente desde Buenos Aires.

Ante el riesgo de fuga y la gravedad del hecho, el juez penal Horacio Yanguela hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva por 20 días. Además, el magistrado otorgó un plazo de seis meses para que el Ministerio Público Fiscal complete la investigación.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut destacaron la importancia de la colaboración ciudadana y la celeridad del accionar policial, y advirtieron sobre las consecuencias de este tipo de delitos.

“Estas conductas ponen en riesgo no solo el medio ambiente, sino también la seguridad vial, por la reducción de visibilidad en tramos de curvas, y la vida de las personas”, señalaron.

