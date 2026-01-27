Detuvieron a un tucumano acusado de provocar un incendio en Chubut: intentó huir y una quemadura lo delató

Un hombre de 34 años, oriundo de Tucumán, fue detenido en las últimas horas en la provincia de Chubut, acusado de haber provocado de manera intencional un incendio de pastizales a la vera de la Ruta Nacional N° 3. El sospechoso intentó escapar y deshacerse de un encendedor, pero una quemadura en una de sus piernas terminó por comprometerlo.