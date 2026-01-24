Chubut: avanza el fuego en Villa Lago Rivadavia y 15 personas fueron evacuadas

Las elevadas temperaturas, la prolongada sequía y las intensas ráfagas de viento complicaron el operativo durante la jornada y obligaron al Comité de Emergencia a reforzar el despliegue de recursos humanos y materiales en los sectores más afectados. Como medida preventiva, se dispuso la evacuación de 15 personas. Hasta el momento no se registraron víctimas fatales, según informó “eqs notas”.