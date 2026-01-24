Chubut: avanza el fuego en Villa Lago Rivadavia y 15 personas fueron evacuadas

El incendio forestal que se inició el 9 de diciembre en el Parque Nacional Los Alerces continúa avanzando en la zona de Villa Lago Rivadavia, lo que llevó al Gobierno de Chubut a intensificar en las últimas horas las tareas para controlar el fuego, ante un escenario climático adverso.
Las elevadas temperaturas, la prolongada sequía y las intensas ráfagas de viento complicaron el operativo durante la jornada y obligaron al Comité de Emergencia a reforzar el despliegue de recursos humanos y materiales en los sectores más afectados. Como medida preventiva, se dispuso la evacuación de 15 personas. Hasta el momento no se registraron víctimas fatales, según informó “eqs notas”.
En el área trabajan actualmente más de 170 personas, entre brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo logístico. A este esfuerzo se suma la intervención de 14 medios aéreos nacionales e internacionales, que realizan tareas de ataque directo al fuego, enfriamiento de zonas críticas y monitoreo permanente de los focos activos, siempre que las condiciones de visibilidad y viento lo permitan.
El incendio ya consumió más de 15.000 hectáreas de bosque nativo y, debido a su comportamiento cambiante, permanece bajo seguimiento constante por parte de los equipos especializados.
El Gobierno de Chubut informó que se mantiene una coordinación permanente entre los organismos provinciales, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, brigadas de otras provincias y las áreas de salud y logística, con el objetivo de sostener una respuesta integral frente a la emergencia.
Asimismo, las autoridades reiteraron el pedido a la población para que respete las indicaciones oficiales, evite circular por las zonas restringidas y se informe únicamente a través de los canales institucionales, mientras continúan los trabajos para contener el avance del fuego en uno de los contextos climáticos más complejos de los últimos años.