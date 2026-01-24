Secciones
SociedadActualidad

Chubut: avanza el fuego en Villa Lago Rivadavia y 15 personas fueron evacuadas

El Gobierno amplía el operativo de emergencia para controlar los incendios, en un contexto climático adverso marcado por las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos.

Incendios forestales en la zona de Villa Lago Rivadavia, Chubut. Foto tomada de eqsnotas.com Incendios forestales en la zona de Villa Lago Rivadavia, Chubut. Foto tomada de eqsnotas.com
Hace 1 Hs

El incendio forestal que se inició el 9 de diciembre en el Parque Nacional Los Alerces continúa avanzando en la zona de Villa Lago Rivadavia, lo que llevó al Gobierno de Chubut a intensificar en las últimas horas las tareas para controlar el fuego, ante un escenario climático adverso.

Las elevadas temperaturas, la prolongada sequía y las intensas ráfagas de viento complicaron el operativo durante la jornada y obligaron al Comité de Emergencia a reforzar el despliegue de recursos humanos y materiales en los sectores más afectados. Como medida preventiva, se dispuso la evacuación de 15 personas. Hasta el momento no se registraron víctimas fatales, según informó “eqs notas”.

No hay riesgo de incendio forestal en Tucumán

No hay riesgo de incendio forestal en Tucumán

En el área trabajan actualmente más de 170 personas, entre brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo logístico. A este esfuerzo se suma la intervención de 14 medios aéreos nacionales e internacionales, que realizan tareas de ataque directo al fuego, enfriamiento de zonas críticas y monitoreo permanente de los focos activos, siempre que las condiciones de visibilidad y viento lo permitan.

El incendio ya consumió más de 15.000 hectáreas de bosque nativo y, debido a su comportamiento cambiante, permanece bajo seguimiento constante por parte de los equipos especializados.

El Gobierno de Chubut informó que se mantiene una coordinación permanente entre los organismos provinciales, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, brigadas de otras provincias y las áreas de salud y logística, con el objetivo de sostener una respuesta integral frente a la emergencia.

Tragedia en Ávila: muere un bombero forestal cuando se dirigía a combatir el incendio de Mombeltrán

Tragedia en Ávila: muere un bombero forestal cuando se dirigía a combatir el incendio de Mombeltrán

Asimismo, las autoridades reiteraron el pedido a la población para que respete las indicaciones oficiales, evite circular por las zonas restringidas y se informe únicamente a través de los canales institucionales, mientras continúan los trabajos para contener el avance del fuego en uno de los contextos climáticos más complejos de los últimos años.

Temas ChubutClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por qué se produjo el desplazamiento del cerro Hermitte de Comodoro Rivadavia

Por qué se produjo el desplazamiento del cerro Hermitte de Comodoro Rivadavia

Lo más popular
“Carlos”, el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez
1

“Carlos”, el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez

Atlético Tucumán, uno por uno: los puntajes tras la derrota ante Independiente Rivadavia
2

Atlético Tucumán, uno por uno: los puntajes tras la derrota ante Independiente Rivadavia

Investigan a un policía por la muerte de su madre
3

Investigan a un policía por la muerte de su madre

Diluvio, parate y derrota: Atlético Tucumán se volvió sin nada de Mendoza
4

Diluvio, parate y derrota: Atlético Tucumán se volvió sin nada de Mendoza

Dos tiempos, dos versiones y una derrota: las razones de la caída de Atlético Tucumán en Mendoza
5

Dos tiempos, dos versiones y una derrota: las razones de la caída de Atlético Tucumán en Mendoza

Un fin de semana con cielo parcialmente cubierto y probabilidad de lluvias en Tucumán
6

Un fin de semana con cielo parcialmente cubierto y probabilidad de lluvias en Tucumán

Más Noticias
Horóscopo chino 2026: qué signos terminarán enero con buenas noticias, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: qué signos terminarán enero con buenas noticias, según Ludovica Squirru

¿Qué pasó en el cielo anoche?: el inusual fenómeno que juntó a Saturno y la Luna

¿Qué pasó en el cielo anoche?: el inusual fenómeno que juntó a Saturno y la Luna

El hábito silencioso que puede afectar la salud después de los 50 años

El hábito silencioso que puede afectar la salud después de los 50 años

En imágenes: salvan a un perrito que cayó a un canal en el Lago San Miguel

En imágenes: salvan a un perrito que cayó a un canal en el Lago San Miguel

No es la natación: esta sencilla actividad es la más indicada para las personas con dolor de rodilla

No es la natación: esta sencilla actividad es la más indicada para las personas con dolor de rodilla

El NOA y centro del país vuelven a estar en alerta meteorológica por tormentas

El NOA y centro del país vuelven a estar en alerta meteorológica por tormentas

Un fin de semana con cielo parcialmente cubierto y probabilidad de lluvias en Tucumán

Un fin de semana con cielo parcialmente cubierto y probabilidad de lluvias en Tucumán

Un nuevo video podría modificar la situación de Agostina Páez

Un nuevo video podría modificar la situación de Agostina Páez

Comentarios