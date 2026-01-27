Alerta por el secuestro de precursores químicos en el NOA

Destinos

Los destinos de los cargamentos no son casuales. Catamarca, que hasta 2024 no aparecía en el mapa narco de la región, registró en 2025 el secuestro de más de 400 kilos de cocaína. Todas las líneas de investigación conducen a que se habría transformado en un centro de acopio. Al parecer, por su conexión con la llamada “Ruta de los Valles”, en esa provincia también se estaría realizando el estiramiento de cocaína.