Las cifras son promisorias, pero las drogas avanzan

La historia reciente de Tucumán registra numerosos ejemplos de expedientes que quedaron a mitad de camino. Adrián Mansilla, en 2003; los policías Alberto Valdez y Ángel Véliz, en 2015; Cynthia Moreira, en 2018; Víctor Hugo Brito y su hijo Gonzalo, en 2021; Luis “Chano” de la Vega y su hijo Facundo, en 2022; Manuel “Chuky” Zárate, desaparecido desde 2025. En varios casos apareció la hipótesis narco, pero la línea se debilitó con el paso del tiempo. Algunos concluyeron con condenas parciales. Otros se mantienen impunes. En todos queda la misma sensación: hay redes más profundas y decisivas que quedan intactas.