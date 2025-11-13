Secciones
Suscribite
Ingresar
Seguridad
En una encomienda enviaron precursores químicos para elaborar cocaína
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Gustavo Rodríguez
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Salta
Burruyacu
Narcotráfico
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán es clave en la ruta de la marihuana del NOA
Lucha contra el narcotráfico: “Para el NOA es indispensable contar con un un sistema de radarización”
Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara
Lo más popular
Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney
Una universidad mexicana crea la primera pastilla anticonceptiva para hombres
Filo Rock: la Facultad de la UNT despide el año con shows de ocho bandas tucumanas
National Geographic financiará proyectos que enseñen a cuidar el planeta
Darán becas de 2.500 euros a 50 mujeres sin trabajo que estudien carreras tecnológicas
Efemérides del miércoles 12 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Más Noticias
Efemérides del 13 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney
De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa
Hoy juran el intendente y los concejales electos en Juan Bautista Alberdi
Empiezan las Pruebas Aprender: se tomarán hoy a todos los chicos de sexto grado
Recuerdos fotográficos: 1997. Volvían de filmar el aluvión y la avioneta se estrelló
Un equipo de LA GACETA fue galardonado con un premio Fopea al Periodismo de Investigación
Elegantes e intrigantes: así define el curador las obras que expone Sebastián Rosso
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más