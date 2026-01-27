Así será el final de "El cuento de la criada"

Con la sexta temporada llegó a su fin “El cuento de la criada”, una de las series más impactantes de los últimos tiempos. Pero esto no significó que haya concluido la historia de Gilead, ese Estado totalitario escindido de Estados Unidos y surgido de la imaginación de Margaret Atwood. Una segunda novela distópica -“Los testamentos”- narra qué sucedió con Gilead y, al igual que su predecesora, también tendrá su versión en la pantalla.