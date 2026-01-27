Así será el final de "El cuento de la criada"

Con la sexta temporada llegó a su fin “El cuento de la criada”, una de las series más impactantes de los últimos tiempos. Pero esto no significó que haya concluido la historia de Gilead, ese Estado totalitario escindido de Estados Unidos y surgido de la imaginación de Margaret Atwood. Una segunda novela distópica -“Los testamentos”- narra qué sucedió con Gilead y, al igual que su predecesora, también tendrá su versión en la pantalla.
Hulu, productora subsidiaria de Disney -y cuyos contenidos pueden verse en la plataforma Disney+- anunció que el 8 de abril se estrenará la primera temporada de “Los testamentos”, con la emisión de los tres capítulos iniciales.
“Una cuestión acerca de ‘El cuento de la criada’ que surgía reiteradamente era: ¿cómo cayó Gilead? ‘Los testamentos’ se escribió en respuesta a esa pregunta -explicó Atwood-. Los totalitarismos pueden desmoronarse desde dentro cuando fracasan en el cumplimiento de las promesas que lo llevaron al poder; o pueden atacarse desde fuera; o ambas cosas. No hay fórmulas certeras, dado que muy poco en la historia es inevitable”.
En el libro, esta continuación está ubicada varios años después de los hechos narrados en “El cuento de la criada”. Pero es seguro que la versión televisiva de “Los testamentos” acortará esos tiempos, posiblemente con la intención de que aparezcan algunos de los personajes más conocidos, con Elisabeth Moss a la cabeza.
Más nombres
Quien no faltará a la cabeza del reparto es Ann Dowd, ya que Tía Lydia es una pieza central en la resolución del conficto en Gilead (y hasta aquí llegan los spoilers). Otra protagonista será Chase Infiniti (a quien podemos ver en “Una batalla tras otra”), en la piel de Agnes, la hija de June y Luke.
Como showrunner reviste Bruce Miller, justamente uno de los artífices de “El cuento de la criada” y, por ende, profundo conocedor del universo creado por Atwood. Otros integrantes del reparto son Lucy Halliday (a la altura de una coprotagonista en el papel de Daisy, una joven canadiense que descubre que toda su vida ha girado en torno a una mentira); Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien.