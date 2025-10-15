La escritora de "El cuento de la criada" elogió la película "Belén": ¿qué dijo?

La aclamada escritora canadiense Margaret Atwood, reconocida mundialmente por novelas distópicas como El cuento de la criada y otras obras como Alias Grace y Los testamentos, dedicó palabras de admiración al filme Belén, dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi. El mensaje elogioso, publicado el 14 de octubre de 2025, llega después de que la cinta fuera elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país en la categoría de Mejor Película Internacional en la próxima edición de los Premios Oscar.
La felicitación de Atwood no se limitó únicamente a la selección de la película. La escritora utilizó su plataforma social para contextualizar la dramática trama que aborda el largometraje argentino. El filme se basa en el caso real de una mujer condenada a prisión luego de sufrir una interrupción espontánea de su embarazo. La canadiense, distinguida recientemente con el Premio Internacional Joan Margarit de Poesía, aprovechó la difusión de la obra para reflexionar sobre los derechos reproductivos a nivel global.
La alegría de Dolores Fonzi ante el comentario de la escritora de El cuento de la criada
Margaret Atwood comenzó su publicación celebrando la elección de Belén por parte de la Academia de Cine. Ella explicó que la película narra el proceso judicial de una joven que fue encarcelada tras un aborto espontáneo, describiendo cómo se tardó años en impugnar la falsa condena. La realizadora del proyecto, Dolores Fonzi, contestó inmediatamente a la autora en redes sociales.
Fonzi replicó el texto en su cuenta de Instagram con una frase afectuosa, expresando: "Gracias. ¡Te amamos!". La directora acompañó su respuesta con corazones verdes, símbolo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Argentina. Numerosos artistas del ámbito nacional celebraron este reconocimiento a la película, incluyendo a Mercedes Morán, Juan Minujín y Tomás Fonzi.
¿Qué dijo la escritora de El cuento de la criada sobre Belén?
Además de elogiar la obra, Atwood lanzó una pregunta retórica de naturaleza punzante dirigida a la realidad de Estados Unidos. Ella cuestionó si el destino de la joven argentina, que terminó encarcelada, es inminente para las mujeres estadounidenses. Este comentario surge después de la decisión de la Corte Suprema en 2022 que anuló el histórico fallo Roe vs. Wade, quitando la protección federal al aborto. El mensaje de la autora coincidió, además, con una visita del presidente Javier Milei a Donald Trump en la Casa Blanca.
La trama se inspira en el caso de Belén, una joven de 25 años que acudió al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con dolores abdominales y sangrado intenso en marzo de 2014. El personal hospitalario la denunció a la policía, luego de que una enfermera afirmara encontrar un feto en el baño. La paciente fue esposada en la propia sala del hospital y permaneció detenida preventivamente por casi tres años, mientras el proceso judicial avanzaba. La Corte Suprema tucumana finalmente dejó sin efecto la condena en 2016, calificando el fallo previo como una "sentencia arbitraria sustentada en prejuicios de género".
El Elenco Celebra la Mención Global
La Visión Polémica de la Autora
