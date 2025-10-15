La escritora de "El cuento de la criada" elogió la película "Belén": ¿qué dijo?

La trama se inspira en el caso de Belén, una joven de 25 años que acudió al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con dolores abdominales y sangrado intenso en marzo de 2014. El personal hospitalario la denunció a la policía, luego de que una enfermera afirmara encontrar un feto en el baño. La paciente fue esposada en la propia sala del hospital y permaneció detenida preventivamente por casi tres años, mientras el proceso judicial avanzaba. La Corte Suprema tucumana finalmente dejó sin efecto la condena en 2016, calificando el fallo previo como una "sentencia arbitraria sustentada en prejuicios de género".