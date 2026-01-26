Huirapuca quiere consolidarse como el rey del Seven de Tafí del Valle

Huirapuca llegará al Seven de Tafí del Valle con una mochila pesada y, al mismo tiempo, estimulante: la de ser el último campeón y uno de los grandes protagonistas del circuito tucumano. “Huirá” se consagró en la edición 25, y ahora buscará defender la corona en un certamen que siempre exige regularidad, carácter y una preparación específica. En esta oportunidad, además, el club participará bajo la denominación “Ciudad de Concepción”, una representación que refuerza su vínculo con la comunidad y le suma identidad a su presencia en el torneo.
El recorrido reciente lo respalda. En 2023, Huirapuca ya había levantado el trofeo, mientras que en 2024 se quedó a las puertas tras caer en semifinales de la Copa de Oro frente a Jockey Club de Salta, que luego perdería la final contra el seleccionado salteño. Esa continuidad lo posicionó como uno de los equipos más confiables del seven regional. Incluso, si se toman en cuenta los últimos tres Seven disputados en Tucumán -Liceo, Yerba Buena y Aguilares-, Huirapuca ganó dos: Liceo y Aguilares. La única excepción fue Yerba Buena, donde se impuso Palau 7’s.
“Siempre se arma un equipo competitivo”, explicó Horacio Carreras, manager del club, al describir la lógica de trabajo que sostiene este presente. Según detalló, el plantel combina experiencia, continuidad y renovación. “Hay muchos chicos que vienen jugando juntos hace ocho o 10 años, y a la vez se fueron incorporando jugadores más jóvenes que ya son referentes del seven y del club”, señaló.
Carreras también destacó la importancia de apellidos que marcaron una época en la institución, como José María Núñez Piossek, histórico tryman de Los Pumas, además de otros jugadores que fueron campeones con el club. “Eso genera una línea de trabajo que se mantiene con el tiempo”, remarcó, en referencia a la identidad competitiva que distingue a Huirapuca en este tipo de torneos.
En cuanto al plantel que viajará a Tafí del Valle, la base será muy similar a la que viene participando en los otros Seven, con la posible inclusión de uno o dos juveniles de la categoría M19. “Eso lo estamos definiendo ahora, pero no va a variar mucho”, adelantó.
Con respaldo dirigencial, planificación específica y una identidad clara, Huirapuca volverá a decir presente en Tafí del Valle con un objetivo concreto: sostener su lugar en lo más alto y demostrar que lo logrado en los últimos años no fue casualidad.