Huirapuca quiere consolidarse como el rey del Seven de Tafí del Valle

Huirapuca llegará al Seven de Tafí del Valle con una mochila pesada y, al mismo tiempo, estimulante: la de ser el último campeón y uno de los grandes protagonistas del circuito tucumano. “Huirá” se consagró en la edición 25, y ahora buscará defender la corona en un certamen que siempre exige regularidad, carácter y una preparación específica. En esta oportunidad, además, el club participará bajo la denominación “Ciudad de Concepción”, una representación que refuerza su vínculo con la comunidad y le suma identidad a su presencia en el torneo.