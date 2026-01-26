Secciones
DeportesTenis

Polémica en el Australian Open por un pelotazo en dobles

Jelena Ostapenko impactó a Laura Siegemund con un revés en pleno partido, el gesto posterior desató críticas y la organización aún no emitió un comunicado oficial.

Hace 1 Hs

El Australian Open 2026, que se disputa en el complejo de Melbourne Park, sumó en las últimas horas su episodio más controvertido. Durante los octavos de final del cuadro de dobles femenino, una acción protagonizada por Jelena Ostapenko generó una fuerte repercusión mediática tras impactar con un potente revés en el rostro de Laura Siegemund.

El incidente se produjo cuando la pareja conformada por Ostapenko y Hsieh Su-wei dominaba claramente el partido frente a Siegemund y Sofia Kenin. El marcador reflejaba un cómodo 6-3 y 5-1 a favor de la dupla favorita cuando, en un intercambio cerca de la red, la letona ejecutó un revés que terminó golpeando de lleno a la tenista alemana.

Siegemund cayó inmediatamente al suelo, lo que generó preocupación entre el público y las protagonistas. Ostapenko levantó las manos en señal de disculpa, aunque las cámaras captaron un gesto que fue interpretado como una “media sonrisa”. Esa imagen encendió el debate y desató una ola de críticas en redes sociales y en medios internacionales, que cuestionaron la actitud posterior de la jugadora letona.

Afortunadamente, Siegemund logró reincorporarse tras unos segundos y pudo completar el encuentro, recibiendo una ovación del público presente en Melbourne Park. El partido continuó sin sanciones disciplinarias y desde lo estrictamente deportivo, Ostapenko y Hsieh cerraron la victoria por 6-3 y 6-2, avanzando a los cuartos de final, instancia en la que enfrentarán a Gabriela Dabrowski y Luisa Stefani.

El buen rendimiento en dobles contrasta con el recorrido de Ostapenko en el cuadro individual. En singles, la letona quedó eliminada en la segunda ronda tras caer frente a Wang Xinyu, por lo que el dobles aparece como su principal objetivo en esta edición del torneo. Cabe recordar que la dupla Ostapenko–Hsieh llegó a Melbourne tras consagrarse campeona en el torneo de Brisbane 2026.

En paralelo, Ostapenko también se refirió a las condiciones de juego en Melbourne, señalando que las canchas se presentan “un poco rápidas” y que, en algunos sectores, la pelota puede derrapar, posiblemente por las sombras proyectadas sobre la superficie.

Hasta el momento, la organización del Australian Open no emitió un pronunciamiento oficial sobre el incidente, y ninguna de las jugadoras involucradas realizó declaraciones posteriores. Mientras tanto, la jugada continúa generando debate en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial.

