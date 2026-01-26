Polémica en el Australian Open por un pelotazo en dobles

Siegemund cayó inmediatamente al suelo, lo que generó preocupación entre el público y las protagonistas. Ostapenko levantó las manos en señal de disculpa, aunque las cámaras captaron un gesto que fue interpretado como una “media sonrisa”. Esa imagen encendió el debate y desató una ola de críticas en redes sociales y en medios internacionales, que cuestionaron la actitud posterior de la jugadora letona.