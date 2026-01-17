Abierto de Australia: comienza el sueño de los argentinos en el primer Grand Slam del año

El mejor tenis del mundo levanta el telón esta noche con la jornada inicial del Abierto de Australia. En esta edición, el cemento de Melbourne Park recibirá a un grupo de nueve argentinos que buscarán arrancar el año con el pie derecho. La acción para los representantes nacionales comenzará hoy mismo, condicionada por la diferencia horaria, con una agenda que obligará a los fanáticos a trasnochar frente a la pantalla.
La actividad argentina en el cuadro de varones se concentrará en una ventana de pocas horas durante este fin de semana. El primero en saltar a la cancha será Tomás Etcheverry (61° ATP), quien desde las nueve de la noche del sábado se verá las caras con el experimentado serbio Miomir Kecmanovic (59°). Se espera un duelo de alta intensidad física entre dos jugadores que buscan asentarse en el top 50. Un poco más tarde, cerca de las diez y cuarenta, llegará el turno de la principal esperanza nacional, Francisco Cerúndolo (20°). El porteño enfrentará al chino Zizhen Zhang (362°), un rival peligroso que, a pesar de haber caído en el ranking por una larga inactividad el año pasado, viene de mostrar un gran nivel en la United Cup.
La acción continuará con Camilo Ugo Carabelli (47°), quien tendrá su debut alrededor de las 23:20 frente al húngaro Marton Fucsovics (55°). Para Carabelli, este torneo representa una oportunidad de oro para ratificar su gran ascenso en el ranking mundial. Finalmente, cuando el reloj marque la medianoche y ya estemos en las primeras horas del domingo, Francisco Comesaña (68°) cerrará la primera tanda de estrenos enfrentando al estadounidense Patrick Kypson (116°), quien ingresó al cuadro principal gracias a una invitación de la organización.
El resto de los argentinos, entre domingo y lunes
También en el cuadro masculino, la actividad se retomará con fuerza este domingo por la noche en nuestro país. El grupo de cinco tenistas que completará la primera ronda está encabezado por Sebastián Báez (39°), quien llega como uno de los jugadores con mejor actualidad del circuito tras un inicio de temporada con siete victorias y una sola caída. Báez se medirá ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard (63°) en lo que promete ser un choque de estilos entre la velocidad de piernas del argentino y la potencia del europeo.
En la misma ventana horaria, Mariano Navone (74°) hará su presentación frente al serbio Hamad Medjedovic (96°), buscando trasladar su solidez habitual a las canchas rápidas de Australia. Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo (83°) tendrá un desafío adicional al enfrentar al local Jordan Thompson (111°), un rival que contará con el apoyo incondicional del público en Melbourne. A ellos se sumará Thiago Agustín Tirante (102°), quien jugará contra el también australiano Aleksandar Vukic (87°) en busca de su primera victoria importante en un cuadro principal de Grand Slam.
En el cuadro femenino, todas las miradas estarán puestas en Solana Sierra (67ª), la única representante argentina en esta edición. La marplatense llega con el impulso de sus grandes actuaciones en la temporada anterior y buscará emular su histórico paso por Wimbledon. Su debut está programado para la una y media de la madrugada del lunes frente a la japonesa Moyuka Uchijima (87ª). En caso de superar este primer escollo, el camino podría cruzarse con figuras de renombre como la belga Elise Mertens, lo que supone un desafío importante para la única argentina en el top 100 de la WTA.
El estreno de los candidatos
Al cronograma de los tenistas argentinos se le suma la presentación de las grandes estrellas del circuito. La presentación de Carlos Alcaraz será el plato fuerte de la primera jornada.
El actual número uno del mundo enfrentará al local Adam Walton (95°). Su partido está programado para el cierre de la sesión diurna en Melbourne, lo que significa que en Argentina se podrá ver alrededor de las 03:30 de la madrugada del domingo.
Otro que comenzará esta noche es Alexander Zverev (3°): el alemán, que busca su primer título de Grand Slam tras ser finalista en Australia en 2025, se medirá con el canadiense Gabriel Diallo (86°). Su encuentro comenzará cerca de la medianoche.
Mañana por la noche será el turno del mejor de todos los tiempos, Novak Djokovic (4°). El diez veces campeón en Australia iniciará su campaña número 21 en Melbourne enfrentando al español Pedro Martínez (43°). El partido de "Nole" será el evento central de la sesión nocturna del lunes en Australia, por lo que se verá en nuestro país a partir de las 07:00 de la mañana del lunes.
Por último, el campeón defensor, Jannik Sinner (2°), recién hará su presentación ante el francés Hugo Gaston (94°) en la tarde del martes (noche del lunes en Argentina).