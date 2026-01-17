Abierto de Australia: comienza el sueño de los argentinos en el primer Grand Slam del año

La actividad argentina en el cuadro de varones se concentrará en una ventana de pocas horas durante este fin de semana. El primero en saltar a la cancha será Tomás Etcheverry (61° ATP), quien desde las nueve de la noche del sábado se verá las caras con el experimentado serbio Miomir Kecmanovic (59°). Se espera un duelo de alta intensidad física entre dos jugadores que buscan asentarse en el top 50. Un poco más tarde, cerca de las diez y cuarenta, llegará el turno de la principal esperanza nacional, Francisco Cerúndolo (20°). El porteño enfrentará al chino Zizhen Zhang (362°), un rival peligroso que, a pesar de haber caído en el ranking por una larga inactividad el año pasado, viene de mostrar un gran nivel en la United Cup.