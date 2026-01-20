La pizarra de la política: diálogo con gremios, trabajo coordinado y proyectos para el cuidado de la comunidad

Acevedo recibió a la nueva conducción del sindicato de SOESyGA

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, recibió al secretario adjunto del Sindicato de Estaciones de Servicio y Garaje de la Provincia de Tucumán (SOESyGA), Gabriel Segura. Abordaron distintos temas vinculados a la realidad del gremio y a la planificación de acciones a futuro. “El sindicato la semana pasada tuvo elecciones, recibí a la nueva comisión, hubo lista única, se vinieron a presentar, a ponerse a disposición y, por supuesto, hablar también, no tan solo de la asunción como sindicato, sino de la problemática del sector y de las inquietudes y voluntad que tiene la nueva comisión para salir adelante y establecer una obra social que vuelva a cubrir las inquietudes de ellos”, destacó Acevedo. Y subrayó que el Gobierno provincial estará a la par y brindando toda la colaboración posible para el bienestar de los trabajadores.