La pizarra de la política: diálogo con gremios, trabajo coordinado y proyectos para el cuidado de la comunidad
Hace 5 Hs

Acevedo recibió a la nueva conducción del sindicato de SOESyGA

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, recibió al secretario adjunto del Sindicato de Estaciones de Servicio y Garaje de la Provincia de Tucumán (SOESyGA), Gabriel Segura. Abordaron distintos temas vinculados a la realidad del gremio y a la planificación de acciones a futuro. “El sindicato la semana pasada tuvo elecciones, recibí a la nueva comisión, hubo lista única, se vinieron a presentar, a ponerse a disposición y, por supuesto, hablar también, no tan solo de la asunción como sindicato, sino de la problemática del sector y de las inquietudes y voluntad que tiene la nueva comisión para salir adelante y establecer una obra social que vuelva a cubrir las inquietudes de ellos”, destacó Acevedo. Y subrayó que el Gobierno provincial estará a la par y brindando toda la colaboración posible para el bienestar de los trabajadores.

Reunión en la Intendencia: trabajo articulado con EDET

La intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, recibió en su despacho al gerente general de la Empresa de Distribución de Energía de Tucumán (EDET), Ernesto San Miguel, con quien acordó reforzar el trabajo articulado entre el Municipio y la empresa para actuar de manera coordinada ante emergencias, especialmente durante la temporada de tormentas. Del encuentro, que se realizó en el Palacio Municipal ubicado en 9 de Julio y Lavalle, también participaron la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, y el contador general, Marcelo Albaca.

Proyecto por personal capacitado en RCP y primeros auxilios

El legislador radical José Cano presentó un proyecto de ley que promueve la capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. “En Argentina ocurren más de 40.000 muertes súbitas al año y el 70% sucede fuera de un hospital. Por esto, presentamos un proyecto para que en Tucumán todo establecimiento con afluencia masiva cuente de forma obligatoria con personal capacitado en RCP y primeros auxilios”, dijo Cano.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánCasa de Gobierno de TucumánMiguel AcevedoRossana Chahla
