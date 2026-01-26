Los Teros RC llega al Seven de Tafí para dejar en alto el nombre de Catamarca

Daniel Nieva, jefe del staff técnico, avisa que sus dirigidos se tomarán su participación con máxima seriedad. “Durante todo enero practicamos de lunes a jueves. Sabemos que el nivel será más duro que lo que venimos enfrentando, pero queremos traernos una de las copas”, asegura. También es consciente de que el factor geográfico jugará su propio partido. “Venimos de jugar con temperaturas extremas y ahora nos encontramos con la altura del valle. Es otro reto para este grupo”, remarca el entrenador. Por último, anunció que llegarán a Tafí el día anterior a la cita para aclimatarse y entrenar en los 2.000 metros sobre el nivel del mar en los que se disputará el torneo.