El Seven de Tafí del Valle 2026 ya tiene equipos confirmados y zonas definidas

El Seven de Tafí del Valle dio un nuevo paso rumbo a su edición 2026 con la confirmación oficial de los equipos participantes, sus respectivos nombres comerciales y la conformación de las cuatro zonas en las que se dividirá la competencia. El tradicional torneo de rugby reducido volverá a reunir a 12 equipos en una jornada que promete intensidad deportiva y el clima característico del valle.
Cada conjunto competirá bajo el nombre de su sponsor. Lysoform representará a Cardenales Rugby Club, mientras que Agua Palau estará identificado con Palau 7’s, un equipo invitación conformado, mayoritariamente, por jugadores de Tucumán Lawn Tennis. Iveco-Ortega defenderá los colores de Jockey Club de Salta y A Nation hará lo propio con Santiago Lawn Tennis.
También dirán presente OFF, con Los Tarcos Rugby Club; Stella Artois, con Universitario de Tucumán; la Municipalidad de Aguilares, con Aguará Guazú; Gulero 7, con Los Teros Rugby Club; Roy Riff, con Jockey Club Tucumán; La Argentina, con Tigres Rugby Club; Sancor Salud, con Universitario de Salta; y Ciudad de Concepción, con Huirapuca.
En cuanto a la conformación de las zonas, la organización definió cuatro grupos de tres equipos cada uno.
Zona 1: Stella Artois, OFF y Gulero 7.
Zona 2: Agua Palau, La Argentina y Municipalidad de Aguilares.
Zona 3: Iveco-Ortega, Lysoform y A Nation.
Zona 4: Ciudad de Concepción, Sancor Salud y Roy Riff.
De esta manera, el Seven de Tafí del Valle empieza a tomar forma definitiva en lo deportivo, a la espera de la presentación del fixture y los cruces que marcarán el desarrollo del torneo. La edición número 26 ratifica su lugar dentro del calendario rugbístico del NOA y se prepara para una nueva jornada de rugby, montaña y encuentro.