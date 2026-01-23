Secciones
DeportesRugby

El Seven de Tafí del Valle 2026 ya tiene equipos confirmados y zonas definidas

Doce conjuntos competirán en la edición número 26 del tradicional torneo, con denominaciones comerciales definidas y cuatro grupos de tres equipos cada uno.

RUMBO A TAFÍ. El tradicional seven comienza a tomar forma con los 12 equipos definidos y la conformación oficial de las zonas para la edición 2026. RUMBO A TAFÍ. El tradicional seven comienza a tomar forma con los 12 equipos definidos y la conformación oficial de las zonas para la edición 2026. Archivo LA GACETA
Hace 1 Hs

El Seven de Tafí del Valle dio un nuevo paso rumbo a su edición 2026 con la confirmación oficial de los equipos participantes, sus respectivos nombres comerciales y la conformación de las cuatro zonas en las que se dividirá la competencia. El tradicional torneo de rugby reducido volverá a reunir a 12 equipos en una jornada que promete intensidad deportiva y el clima característico del valle.

Cada conjunto competirá bajo el nombre de su sponsor. Lysoform representará a Cardenales Rugby Club, mientras que Agua Palau estará identificado con Palau 7’s, un equipo invitación conformado, mayoritariamente, por jugadores de Tucumán Lawn Tennis. Iveco-Ortega defenderá los colores de Jockey Club de Salta y A Nation hará lo propio con Santiago Lawn Tennis.

También dirán presente OFF, con Los Tarcos Rugby Club; Stella Artois, con Universitario de Tucumán; la Municipalidad de Aguilares, con Aguará Guazú; Gulero 7, con Los Teros Rugby Club; Roy Riff, con Jockey Club Tucumán; La Argentina, con Tigres Rugby Club; Sancor Salud, con Universitario de Salta; y Ciudad de Concepción, con Huirapuca.

En cuanto a la conformación de las zonas, la organización definió cuatro grupos de tres equipos cada uno. 

Zona 1: Stella Artois, OFF y Gulero 7.

Zona 2: Agua Palau, La Argentina y Municipalidad de Aguilares. 

Zona 3: Iveco-Ortega, Lysoform y A Nation.

Zona 4: Ciudad de Concepción, Sancor Salud y Roy Riff.

De esta manera, el Seven de Tafí del Valle empieza a tomar forma definitiva en lo deportivo, a la espera de la presentación del fixture y los cruces que marcarán el desarrollo del torneo. La edición número 26 ratifica su lugar dentro del calendario rugbístico del NOA y se prepara para una nueva jornada de rugby, montaña y encuentro.

Temas TucumánTafí del ValleLos Tarcos Rugby ClubCardenales Rugby ClubTucumán Lawn Tennis ClubUniversitario Rugby Club TucumánHuirapuca Rugby ClubSeven Tafí del Valle
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Seven de Tafí del Valle se renueva: app oficial, más servicios y una experiencia integral para el público

El Seven de Tafí del Valle se renueva: app oficial, más servicios y una experiencia integral para el público

El Seven de Tafí del Valle aclaró que no organiza fiestas nocturnas y se despegó de eventos privados

El Seven de Tafí del Valle aclaró que no organiza fiestas nocturnas y se despegó de eventos privados

Con un tucumano en la lista, Los Pumas 7’s confirmaron el plantel para la gira por Asia y Oceanía

Con un tucumano en la lista, Los Pumas 7’s confirmaron el plantel para la gira por Asia y Oceanía

Lo más popular
Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez
1

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades
2

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X
3

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos
4

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla
5

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

Asumieron las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros
6

Asumieron las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros

Más Noticias
Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Laureano Rodríguez, el refuerzo silencioso que busca orden y carácter en el nuevo San Martín

Laureano Rodríguez, el refuerzo silencioso que busca orden y carácter en el nuevo San Martín

Franco Flores, el campeón que no vive de la pelota pero deja la vida por el Rojo

Franco Flores, el campeón que no vive de la pelota pero deja la vida por el "Rojo"

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Comentarios