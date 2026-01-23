El Seven de Tafí del Valle 2026 ya tiene equipos confirmados y zonas definidas

El Seven de Tafí del Valle dio un nuevo paso rumbo a su edición 2026 con la confirmación oficial de los equipos participantes, sus respectivos nombres comerciales y la conformación de las cuatro zonas en las que se dividirá la competencia. El tradicional torneo de rugby reducido volverá a reunir a 12 equipos en una jornada que promete intensidad deportiva y el clima característico del valle.