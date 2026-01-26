Secciones
El gesto cotidiano que todos hacen al ir al baño y que puede esparcir las bacterias por casa

Seún una invetsigación publicada en Scientific Reports, hay algunas rutinas que pueden disparar la contaminación en casa y que apenas lo advertimos.

Es un acto casi mecánico. Entramos al baño, cumplimos con nuestra rutina y, antes de salir, accionamos la descarga de agua. Sin embargo, este gesto tan cotidiano esconde un fenómeno que la mayoría de nosotros ignora y que podría estar convirtiendo nuestro hogar en un foco de bacterias. La ciencia puso el ojo en este momento y los resultados son, cuanto menos, inquietantes: una simple descarga puede generar una verdadera "lluvia" de microorganismos.

Al accionar la cadena sin bajar la tapa, se produce un flujo turbulento de agua que expulsa hacia el exterior una nube de gotas y aerosoles imperceptibles al ojo humano. Según un estudio de la Universidad de Colorado publicado en Scientific Reports, estos aerosoles pueden ascender más de 1,5 metros en apenas segundos, alcanzando incluso la altura de nuestra cara si estamos de pie.

El efecto de este gesto en tu baño

La investigación utilizó tecnología láser para iluminar lo que sucede dentro de la taza. El ingeniero civil y ambiental de dicha institución, John Crimaldi, lo describió de una forma muy gráfica: "Esperábamos que estas partículas de aerosol simplemente flotaran, pero salieron disparadas como un cohete". Estas microgotas no solo viajan rápido, sino que pueden permanecer suspendidas en el aire durante varios minutos, esperando a ser inhaladas o a depositarse sobre las superficies.

No se trata solo de agua limpia. Esa bruma transporta patógenos presentes en los desechos humanos, como la bacteria E. coli o la Salmonella. El riesgo se multiplica en espacios reducidos o mal ventilados, donde la concentración de estas partículas es mayor. El problema es que, al no verlas, solemos subestimar su alcance y la rapidez con la que se dispersan por todo el ambiente.

Hábitos para proteger la salud del hogar

Cerrar la tapa antes de tirar de la cadena es, sin duda, la primera línea de defensa. Aunque no elimina al 100% la salida de aerosoles, funciona como una barrera física que reduce drásticamente la dispersión. Sin embargo, no es la única medida. Los expertos coinciden en que la higiene del baño debe ser integral para evitar que las toallas o los cepillos de dientes se conviertan en "hoteles" para estas bacterias.

Para complementar este hábito, es fundamental mantener el baño bien ventilado y guardar los objetos de uso personal dentro de armarios o estuches cerrados. Por otro lado, Valentín Naranjo, experto en humedades, advierte sobre la importancia de controlar el ambiente: "Las gotas de agua en las ventanas son un síntoma claro de condensación y moho", lo cual indica una falta de circulación de aire que favorece la supervivencia de estos microorganismos.

