El gesto cotidiano que todos hacen al ir al baño y que puede esparcir las bacterias por casa

No se trata solo de agua limpia. Esa bruma transporta patógenos presentes en los desechos humanos, como la bacteria E. coli o la Salmonella. El riesgo se multiplica en espacios reducidos o mal ventilados, donde la concentración de estas partículas es mayor. El problema es que, al no verlas, solemos subestimar su alcance y la rapidez con la que se dispersan por todo el ambiente.