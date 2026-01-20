El truco casero para quitar los hongos de las cortinas de baño en minutos

El cuarto de baño es, claramente, el lugar más húmedo de la casa. Sin embargo, hay un elemento que no suscita demasiadas preocupaciones hasta que las manchas oscuras y el olor a encierro se vuelven imposibles de ignorar: la cortina de la ducha. Ya sea de tela o de plástico, este accesorio acumula restos de jabón, sarro y una cantidad innumerable de bacterias que no solo arruinan la estética del ambiente, sino que pueden afectar la salud respiratoria.