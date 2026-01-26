El color que nunca debés usar en una entrevista laboral, según expertos en recursos humanos

El peor color para llevar en una entrevista laboral

El peor color para llevar a una entrevista de trabajo según los expertos es el naranja, que encabezó la lista con un 25%. Además, los profesionales consultados proclamaron este color como el que con mayor probabilidad asociarían a una persona que no es profesional. En general, el color naranja está asociado con la creatividad y la individualidad, dos características que podrían no gustar a los responsables de contratación.