El color que nunca debés usar en una entrevista laboral, según expertos en recursos humanos

El color de nuestra ropa puede ser igual de relevante que las respuestas que proporcionamos en el cuestionario laboral.

Los tonos neutros pueden ser una elección segura pero ¿qué sucede con los otros colores? Los tonos neutros pueden ser una elección segura pero ¿qué sucede con los otros colores?
Hace 2 Hs

La inquietud y los nervios pueden ser los sentimientos que afloren de inmediato al enfrentar una entrevista laboral. El miedo al contestar erróneamente, caer en una pregunta trampa o desconocer las respuestas son algunos de los temores más frecuentes. Pero no son solo esos aspectos a los que debemos prestar atención, ya que el color de la vestimenta también resulta un condicionante fundamental.

Generar una buena impresión es uno de los objetivos principales en una entrevista laboral y nuestra vestimenta parece ser determinante, según los profesionales de recursos humanos. De acuerdo con una encuesta realizada por CareerBuilder, el portal de empleo líder a nivel Global, nuestra elección de color puede ser tan trascendente como nuestras respuestas en el interrogatorio.

Los colores más adecuados para vestir entrevista laboral

Según la encuesta realizada en 2013  en la que participaron 2.099 responsables de contratación y profesionales de RRHH de todas las industrias y tamaños de prensa, los colores conservadores son la apuesta más segura. Para estos profesionales, el azul (23%) y el negro (15%) son las mejores elecciones para conocer a alguien por primera vez en un entorno profesional.

El negro se suele asociar con el liderazgo, la sofisticación y la exclusividad. De hecho, el negro es un color que se suele tomar en serio. Por eso, grandes marcas como Chanel o Yves Saint Laurent siempre los tienen en su colección. El azul, por su parte, es uno de los mejores colores para mostrar confianza en una entrevista. Asimismo, comunica que trabajás en equipo.

Otros colores que recomiendan los profesionales son el gris o el blanco. El gris muestra independencia, lógica y capacidad de análisis. El blanco o el beige, según Indeed, manifiestan habilidades organizativas y atención al detalle. En este sentido, por ejemplo, una camisa blanca puede ser un buen punto de partida para combinar después con otros colores que muestren tu personalidad, como las medias o accesorios.

El peor color para llevar en una entrevista laboral

El peor color para llevar a una entrevista de trabajo según los expertos es el naranja, que encabezó la lista con un 25%. Además, los profesionales consultados proclamaron este color como el que con mayor probabilidad asociarían a una persona que no es profesional. En general, el color naranja está asociado con la creatividad y la individualidad, dos características que podrían no gustar a los responsables de contratación.

De acuerdo con la encuesta, el naranja puede ser poco indicado en una entrevista laboral De acuerdo con la encuesta, el naranja puede ser poco indicado en una entrevista laboral Christian Vierig

“La razón por la que los colores chillones y cítricos resultan tan poco atractivos para los directores de recursos humanos es la misma por la que les encanta a los creativos”, indica el experto en color Jacob Olesen en su página web Color Meanings. “El naranja y el amarillo indican atributos divertidos y que llaman la atención. Sin embargo, no necesariamente te hacen parecer una persona fiable y digna de confianza”.

Y concluye: “Ambos pueden hacer que parezcas más el ‘alma de la fiesta’ que alguien que llega puntual todos los días a trabajar ocho horas”. Así, Olesen recomienda dejar los colores como el naranja, el verde, el morado o el violeta para la primera fiesta de la oficina en el nuevo trabajo.

