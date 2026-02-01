El truco de tirar sal en el inodoro: por qué lo recomiendan y cada cuánto conviene hacerlo

Entre los métodos más populares se destaca el uso de sal gruesa directamente en el inodoro. Su bajo costo y su facilidad de aplicación convirtieron a este truco en una opción cada vez más elegida. Combinada con bicarbonato de sodio y algunas gotas de aceites esenciales, la sal se transforma en un aliado eficaz que puede aplicarse durante la noche para una limpieza profunda.