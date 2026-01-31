Ideal para espacios reducidos: el árbol frutal que no levanta raíces, da frutos en verano y casi no requiere mantenimiento

Cultivar un árbol en casa dejó de ser un privilegio exclusivo de quienes cuentan con grandes jardines. En los últimos años, la tendencia de incorporar especies frutales en balcones y terrazas se consolidó por sus múltiples beneficios: aportan frescura, color, mejoran el aire y, de acuerdo con el Feng Shui, también pueden atraer prosperidad y buenas energías.