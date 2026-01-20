"Amor al viento": Wanda Nara dejó muy claro que ni loca volvería a casarse

Después de dos matrimonios que terminaron en disolución, Wanda Nara tiene muy claro el panorama al respecto. Aunque sus vínculos siguen pasando y disfruta mucho de la vida en familia, sabe que no volvería a casarse. Al menos eso respondió este martes por la mañana a una pregunta que le hicieron sobre el matrimonio. Sin dudar, dejó ver que ese plan ya no está más entre sus objetivos.