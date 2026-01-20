"Amor al viento": Wanda Nara dejó muy claro que ni loca volvería a casarse

Después de dos matrimonios que terminaron en disolución, Wanda Nara tiene muy claro el panorama al respecto. Aunque sus vínculos siguen pasando y disfruta mucho de la vida en familia, sabe que no volvería a casarse. Al menos eso respondió este martes por la mañana a una pregunta que le hicieron sobre el matrimonio. Sin dudar, dejó ver que ese plan ya no está más entre sus objetivos.
La conductora de Bake Off Famosos tiene solo 38 años y ya cursó dos matrimonios y también dos de los divorcios más escandalosos de la farándula argentina. En 2008, Wanda se casó por primera vez. La boda se celebró con Maxi López como su primer esposo, pero el vínculo se disolvió a fines de 2013. Pocos meses después, en mayo de 2014, contrajo matrimonio con Mauro Icardi y terminaron por divorciarse en julio de 2024.
¿Por qué no se casaría más Wanda Nara?
Fiel a su público, Wanda dejó una cajita de preguntas en sus historias de Instagram. Allí, sus seguidores pudieron hacerle una serie de consultas y alguien se animó a poner el matrimonio sobre la mesa. “¿Te vas a casar de nuevo?”, le preguntaron. Con una respuesta sorpresiva, pero definitiva, la modelo respondió que no, que no estaría dispuesta.
Pero lo que escribió Wanda en sus historias causó gracia y sorpresa. “What?”, empezó por preguntar. “El 50 a nadie”, dijo en referencia a su división de patrimonio. Es que la conductora tiene absoluta certeza de que no quiere compartir más sus ganancias con nadie.
La idea más ocurrente llegó después de su negativa, porque Nara hasta tiene un plan de contingencia en caso de que alguien quiera casarse con ella. En caso de una propuesta de matrimonio, su alternativa es tan creativa como resolutiva. “Si me aman de verdad, ceremonia en la playa y juramos amor al viento”, escribió para ampliar detalles.
Entre otras cosas que le preguntaron por la vida familiar, Wanda Nara habló de su relación con Icardi. Un seguidor quiso saber cómo se llevaban por sus hijos y ella respondió con gusto. “Por suerte últimamente con los papás de mis hijos hay mucho diálogo”, escribió. Pero también agregó información sin mencionar a Icardi. “A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoró mucho. Vamos a ser familia para siempre”, dijo.