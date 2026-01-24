Dos continentes se acercan cada vez más: ¿qué podría pasar si finalmente chocan?

Para el geólogo Zheng-Xiang Li, de la Universidad de Curtin, la colisión con Asia es un escenario inevitable y ya estaría generando tensiones tectónicas que funcionan como señales tempranas del proceso. “Nos guste o no, el continente australiano chocará con Asia”, afirmó. Una muestra clara de este movimiento ocurrió en 2016, cuando el país debió ajustar su sistema de posicionamiento global: las coordenadas oficiales se desplazaron 1,8 metros.