Dos continentes se acercan cada vez más: ¿qué podría pasar si finalmente chocan?

El continente australiano avanza de manera sostenida hacia Asia desde hace millones de años y los científicos advierten que una futura colisión es inevitable.

Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Australia no está quieta. Aunque resulte imperceptible en la vida cotidiana, el continente se mueve a una velocidad sorprendente: avanza varios centímetros por año en dirección a Asia, impulsado por el desplazamiento de la placa indoaustraliana. Este fenómeno, confirmado por mediciones satelitales y estudios geológicos, alimenta una pregunta que despierta curiosidad y asombro: ¿qué podría pasar si, en algún momento, ambos continentes llegan a colisionar?

Lejos de los escenarios apocalípticos, los especialistas aclaran que se trata de un proceso extremadamente lento, propio de los tiempos geológicos. Sin embargo, comprender cómo se mueven las placas tectónicas y qué ocurre cuando chocan permite anticipar posibles cambios en el relieve, la actividad sísmica y la configuración del planeta en un futuro muy lejano.

Australia se desplaza hacia Asia: ¿qué podría pasar si ambos continentes chocan?

El avance constante de Australia hacia el continente asiático se perfila como uno de los grandes acontecimientos tectónicos del futuro, con impacto potencial sobre la geografía y los ecosistemas de la región. Este recorrido comenzó hace aproximadamente 80 millones de años, cuando la placa australiana se desprendió de la Antártida y empezó su desplazamiento hacia el norte.

Para el geólogo Zheng-Xiang Li, de la Universidad de Curtin, la colisión con Asia es un escenario inevitable y ya estaría generando tensiones tectónicas que funcionan como señales tempranas del proceso. “Nos guste o no, el continente australiano chocará con Asia”, afirmó. Una muestra clara de este movimiento ocurrió en 2016, cuando el país debió ajustar su sistema de posicionamiento global: las coordenadas oficiales se desplazaron 1,8 metros. 

Este antecedente dejó en evidencia que incluso la infraestructura digital siente los efectos del desplazamiento continental. Con el paso del tiempo, los expertos prevén un aumento de los terremotos en Australia y áreas vecinas, así como la posible aparición de nuevas cadenas montañosas.

