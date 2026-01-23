Matanza masiva de perros en la India: investigan el caso que genera indignación

Los perros callejeros son un tema de debate en el Tribunal Supremo de la India; sin embargo, los tiempos administrativos y las decisiones judiciales no llegaron a tiempo. En al menos seis pueblos del estado de Telangana se registraron cientos de asesinatos de estos animales en el último mes y las autoridades están en busca de responsables en un clima de enojo y cansancio que divide al país.
La policía de Telangana, al sur de India, confirmó que 354 canes en situación de calle fueron ejecutados hasta el momento. Todas estas muertes se registraron en un período de poco más de un mes, extendiéndose por distintos distritos de la región. En la jurisdicción de Kamareddy, "244 perros murieron y fueron enterrados en cuatro lugares", dijo a BBC Telugu S. Anil, un subinspector de las fuerzas de seguridad.
Muertes masivas y nueve detenidos
En las localidades de Shayampet y Arepally, cerca de la ciudad de Warangal, en Telangana, los oficiales afirmaron que 110 ejemplares fueron asesinados. En la ciudad de Jagtial, se está investigando una denuncia según la cual alrededor de 40 mascotas sin hogar murieron el 28 y 30 de diciembre, pero hasta ahora no se recuperaron cuerpos.
El subinspector J. Parameshwar declaró al medio BBC que detuvieron a nueve personas, incluidos los jefes de los consejos de estos distritos. Muchos de los vecinos señalaron que todas las muertes estaban relacionadas con las promesas hechas por los candidatos durante las recientes campañas electorales locales de deshacerse de los animales y monos que habitan la vía pública.
Un debate que atraviesa a la sociedad
Estas matanzas se producen en un momento en que India es testigo de un debate más amplio sobre la fauna urbana, explicaron desde la BBC. El Tribunal Supremo del país está atendiendo peticiones sobre cómo erradicar a los perros de las calles de la ciudad, incluida la capital, Delhi. Sin embargo, los ataques a tan gran escala son poco frecuentes y provocaron indignación.
Estos animales, en su mayoría canes, pero también ganado y monos, se consideran un problema persistente en muchas partes de la India, donde a menudo se los culpa de agresiones a personas, daños a los cultivos y accidentes de tráfico.
El problema se atribuye a una combinación de factores, entre ellos las deficiencias en los programas de esterilización y vacunación, la acumulación de basura, el abandono, la reducción de los hábitats forestales y la aplicación desigual de las leyes.
Los perros callejeros, un problema del sistema
En agosto del año pasado, el tribunal ordenó a las autoridades de Delhi y sus alrededores trasladar a todos los perros callejeros de las calles a refugios en tan solo dos meses. Tras protestas generalizadas, el tribunal modificó la orden, exigiendo que los animales fueran inmunizados y vacunados antes de ser devueltos a sus barrios.
Los grupos de protección sostienen que poner a los perros en refugios ya sobrecargados no es científico, mientras que quienes buscan retirarlos de los lugares públicos dicen que las poblaciones sin control están poniendo en peligro la vida y el sustento de las personas.