Matanza masiva de perros en la India: investigan el caso que genera indignación

Los perros callejeros son un tema de debate en el Tribunal Supremo de la India; sin embargo, los tiempos administrativos y las decisiones judiciales no llegaron a tiempo. En al menos seis pueblos del estado de Telangana se registraron cientos de asesinatos de estos animales en el último mes y las autoridades están en busca de responsables en un clima de enojo y cansancio que divide al país.