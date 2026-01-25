¿Fue o no fue falta?: el polémico penal a Di María que desató la primera gran controversia del Apertura

La acción ocurrió a los 43 minutos del primer tiempo. Tras un centro pasado, Di María fue a disputar la pelota y terminó en el piso luego de un supuesto contacto con Juan Velázquez. Yael Falcón Pérez cobró inicialmente la infracción fuera del área, pero desde el VAR, a cargo de Jorge Baliño, le informaron que el contacto había sido dentro. Sin revisión en el monitor, el árbitro corrigió la ubicación y sancionó penal. El propio Di María se hizo cargo de la ejecución y puso el 1-0 para Central.