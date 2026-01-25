Tragedia en Brasil: rayo hirió a 30 manifestantes durante una marcha a favor de Bolsonaro

Lo que comenzó como una masiva movilización política en el corazón de Brasilia terminó en una emergencia sanitaria este domingo. En medio de las intensas lluvias que azotaron el Distrito Federal, la caída de un rayo en plena plaza central dejó un saldo de al menos 30 personas heridas.
Según informó el diario Correio Brasiliense, ocho de las víctimas se encuentran en estado grave tras el impacto.
La movilización por la libertad de Bolsonaro
El incidente climático se produjo en el marco de una marcha para pedir la liberación de Jair Bolsonaro, quien se encuentra en prisión desde noviembre pasado tras ser condenado por su participación en la trama golpista que buscó desestabilizar el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
La convocatoria fue impulsada por el diputado Nikolas Ferreira, una de las figuras más influyentes de la derecha brasileña. Ferreira encabezó una caminata simbólica de 240 kilómetros desde Minas Gerais hasta la capital, logrando congregar este domingo a miles de seguidores vestidos con los colores de la bandera nacional, a pesar de las alertas meteorológicas.
Un clima de tensión política
En sus declaraciones antes de la tragedia, Ferreira calificó la marcha como una herramienta para "abrir los ojos" de la población en un año clave, donde Brasil enfrentará elecciones presidenciales, regionales y legislativas. Asimismo, renovó las críticas hacia la Corte Suprema por las condenas vinculadas a los ataques del 8 de enero de 2023.
La jornada, que pretendía ser una demostración de fuerza política de la oposición, quedó empañada por el rayo que impactó cerca de los manifestantes. Los servicios de emergencia trabajaron durante horas bajo la lluvia para trasladar a los heridos a hospitales cercanos, mientras que el sector político brasileño sigue con atención la evolución de las víctimas en un contexto de altísima polarización.