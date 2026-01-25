Tragedia en Brasil: rayo hirió a 30 manifestantes durante una marcha a favor de Bolsonaro

La jornada, que pretendía ser una demostración de fuerza política de la oposición, quedó empañada por el rayo que impactó cerca de los manifestantes. Los servicios de emergencia trabajaron durante horas bajo la lluvia para trasladar a los heridos a hospitales cercanos, mientras que el sector político brasileño sigue con atención la evolución de las víctimas en un contexto de altísima polarización.