La IA gana espacio en el trabajo y la Argentina se destaca por su rápida adaptación

Un nuevo relevamiento de Randstad revela que el 73% de los argentinos confía en su capacidad para usar inteligencia artificial en el trabajo, ubicándose por encima del promedio global.

IA. El 73% de los trabajadores argentinos asegura sentirse preparado para usar inteligencia artificial en su empleo, según el Workmonitor 2026.
Hace 2 Hs

Un nuevo corte del Randstad Workmonitor 2026 muestra que, para la mayoría de los trabajadores argentinos, la inteligencia artificial dejó de ser una promesa lejana y se volvió una herramienta concreta del día a día. La encuesta, que releva las expectativas y comportamientos laborales en 35 países, posiciona a la Argentina por encima del promedio global en confianza para adoptar estas tecnologías.

La tendencia también se replica en la región: Argentina, Chile y México integran el grupo de países donde la confianza supera en varios puntos a la media mundial. La lectura es clara: la IA ya es parte del trabajo y los usuarios jóvenes tienen un rol clave en esta transición.

Argentina por encima del promedio global

Según la medición, el 73% de los trabajadores argentinos afirma sentirse seguro al usar herramientas de inteligencia artificial en sus tareas, una marca superior al promedio global del 69%. En Chile el nivel de confianza también es del 73%, en México llega al 74% y en Uruguay desciende al 69%.

IA. El 73% de los trabajadores argentinos asegura sentirse preparado para usar inteligencia artificial en su empleo, según el Workmonitor 2026.

Desde Randstad destacaron que la incorporación creciente de automatizaciones y procesos basados en IA en las empresas facilita la familiaridad del talento con estas herramientas. Andrea Ávila, CEO de la compañía para la región, subrayó que esta confianza es “una señal positiva en un contexto donde las habilidades digitales serán clave para la empleabilidad”.

La IA ya impacta en la productividad

Otra cifra relevante: el 63% de los trabajadores argentinos siente que la IA mejora su productividad. El dato coincide con la tendencia global (62%) y muestra que, para buena parte del talento, estas herramientas agilizan tareas y optimizan tiempos.

En la región, México lidera con un 70% de trabajadores que aseguran mejoras, mientras que Uruguay queda rezagado con un 54%.

PRODUCTIVIDAD. Seis de cada diez argentinos aseguran que la IA les agiliza el trabajo.

Un cambio real en las tareas laborales

Además, el 52% considera que la IA afectará una parte importante de sus tareas. La percepción, lejos de generar rechazo, aparece como una oportunidad de reconversión: el 65% de los empleadores en Argentina coincide en que el impacto será significativo y que necesitarán nuevas habilidades digitales.

La convergencia entre lo que piensan empleados y empresas marca un escenario donde la IA funciona como complemento más que como sustituto. El estudio destaca también que, en 2025, las ofertas laborales que pedían habilidades de “Agente de IA” crecieron un 1.587% a nivel global.

Jóvenes ante un futuro de IA

Para el segmento joven, el más permeable a estos cambios, el informe confirma que adaptarse será clave para sostener la empleabilidad. 

Más del 65% reconoce que deberá mejorar sus habilidades digitales y ya busca capacitaciones para no quedar atrás en un mercado que cambia rápido.

