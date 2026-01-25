La IA gana espacio en el trabajo y la Argentina se destaca por su rápida adaptación

Un nuevo corte del Randstad Workmonitor 2026 muestra que, para la mayoría de los trabajadores argentinos, la inteligencia artificial dejó de ser una promesa lejana y se volvió una herramienta concreta del día a día. La encuesta, que releva las expectativas y comportamientos laborales en 35 países, posiciona a la Argentina por encima del promedio global en confianza para adoptar estas tecnologías.