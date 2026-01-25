Ritual del huevo: el método de Pitty la Numeróloga para alejar las malas energías

En momentos de cansancio, bloqueos emocionales o sensaciones negativas que parecen repetirse sin explicación, muchas personas buscan herramientas alternativas para recuperar el equilibrio y el bienestar. En ese contexto, los rituales energéticos ocupan un lugar central dentro de las prácticas espirituales populares, ya que apuntan a limpiar el entorno y renovar las energías personales.
Uno de los más conocidos es el ritual del huevo, una técnica ancestral asociada a la limpieza energética y a la eliminación de influencias consideradas negativas. En los últimos días, Pitty la Numeróloga volvió a poner el foco en esta práctica al explicar cómo realizarla paso a paso y cuál es su significado simbólico, una propuesta que despierta interés entre quienes creen en la energía como un recurso para armonizar el cuerpo, la mente y el entorno.
Ritual del huevo: cómo es el método de Pitty la Numeróloga para alejar las malas energías
Con su estilo directo, Pitty propone usar un huevo fresco y pasarlo por distintas zonas del cuerpo para “despegar” las malas vibras:
- Detrás de las orejas, donde “se pegan los bichitos”.
- Palmas de las manos.
- Cabeza, pecho y plexo solar, haciendo la señal de la cruz.
- Rostro, con movimientos suaves.
La numeróloga recomienda repetir el gesto varias veces, con intención y concentración.
Qué significa la lectura del huevo: cómo detectar bloqueos y malas energías
Según Pitty, este ritual no solo permite detectar bloqueos energéticos, sino también tomar conciencia de aquello que está afectando el cuerpo y el estado de ánimo. La clave, señala, es realizarlo con foco y con la decisión real de limpiar y soltar.
Una vez finalizado el pasaje del huevo por el cuerpo, se lo rompe dentro de un vaso con agua, ya que su interpretación es fundamental. Según las lecturas que se realicen, los resultados pueden ser los siguientes:
- Yema en el fondo del vaso: indica que no hay cargas negativas y que la energía está limpia.
- Burbujas alrededor del huevo: señalan que la energía negativa ya está instalada y actúa como un bloqueo para decisiones y avances.
- Puntos rojos dentro del huevo: representan una señal de alerta, vinculada a pensamientos muy intensos, cargados de enojo o saña.
- Yema flotando en la superficie: sugiere que alguien habría realizado una intención negativa o un “trabajito”.
- Hilitos que suben desde la yema: se asocian a envidias activas y a personas que envían mala energía de manera constante.