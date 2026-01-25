Ritual del huevo: el método de Pitty la Numeróloga para alejar las malas energías

Uno de los más conocidos es el ritual del huevo, una técnica ancestral asociada a la limpieza energética y a la eliminación de influencias consideradas negativas. En los últimos días, Pitty la Numeróloga volvió a poner el foco en esta práctica al explicar cómo realizarla paso a paso y cuál es su significado simbólico, una propuesta que despierta interés entre quienes creen en la energía como un recurso para armonizar el cuerpo, la mente y el entorno.