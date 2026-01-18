Decorar con fotos según el Feng Shui: cuáles evitar y cómo influyen en la energía

Las imágenes que elegimos para decorar nuestra casa no son solo un recurso estético: también transmiten emociones, mensajes y vibraciones que influyen en el ambiente del hogar. Desde la mirada del Feng Shui, cada fotografía, cuadro o ilustración tiene un impacto energético capaz de favorecer la calma, fortalecer los vínculos o, por el contrario, generar tensión y desequilibrio. Por eso, seleccionar con criterio qué colgar en las paredes puede ser tan importante como la disposición de los muebles o la iluminación de los espacios.
El Feng Shui es una antigua filosofía china que pone el acento en cómo la disposición de los objetos influye en la armonía personal, especialmente en los espacios donde transcurre la vida diaria. A partir de esto, surge una pregunta clave: ¿qué lugares y qué tipo de imágenes favorecen la energía positiva en tu hogar?
Cómo elegir fotos para tu hogar y atraer energía positiva, según el Feng Shui
Según Montserrat Beltrán, una de las voces más influyentes del Feng Shui contemporáneo, las fotografías que elegimos exhibir en casa no son simples adornos: funcionan como activadores de energía asociados al elemento fuego, y su presencia puede influir en el flujo vital del hogar. Por eso, la experta recomienda ser muy cuidadoso tanto con el tipo de imágenes como con el lugar donde se colocan, para evitar que “la energía se estanque” o genere desequilibrios energéticos en los distintos espacios.
Beltrán sugiere que las fotos que se mantengan expuestas en el hogar transmitan sensaciones positivas como alegría, calma o bienestar, y que representen momentos felices con familiares o amigos en su etapa actual de vida. Específicamente, aconseja evitar saturar los ambientes con demasiadas imágenes y prestar especial atención al dormitorio: allí solo deberían colocarse fotos de quienes duermen en esa habitación, descartando retratos de padres, hijos, abuelos o personas fallecidas para no alterar la armonía del descanso.
¿Dónde es mejor colocar las fotos en la casa?
Entrada y pasillos: la entrada es la “boca del chi”. Colocar una foto familiar aquí puede dar la bienvenida a una energía acogedora. Evita ponerla justo frente a la puerta o al lado de objetos que bloqueen el flujo.
Sala o comedor: espacios de actividad, unión y alegría. Ideal para retratos familiares que refuercen el vínculo.
Dormitorio: se recomienda prudencia. Las imágenes muy cargadas o de muchos miembros pueden generar exceso de yang o tensión, y algunas corrientes indican evitar fotos de padres, hijos u otros fuera de la pareja en este espacio.
Baño o frente a una ventana: menos aconsejable, ya que el chi puede escaparse o la imagen quedar “diluida”.