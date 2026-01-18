Secciones
SociedadActualidad

Decorar con fotos según el Feng Shui: cuáles evitar y cómo influyen en la energía

El Feng Shui explica qué imágenes conviene exhibir en casa para activar armonía, prosperidad y bienestar. Conocé qué tipo de fotos atraen buena energía y dónde ubicarlas mejor.

Las fotos que atraen armonía y prosperidad, según el Feng Shui Las fotos que atraen armonía y prosperidad, según el Feng Shui HOLA
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Las imágenes que elegimos para decorar nuestra casa no son solo un recurso estético: también transmiten emociones, mensajes y vibraciones que influyen en el ambiente del hogar. Desde la mirada del Feng Shui, cada fotografía, cuadro o ilustración tiene un impacto energético capaz de favorecer la calma, fortalecer los vínculos o, por el contrario, generar tensión y desequilibrio. Por eso, seleccionar con criterio qué colgar en las paredes puede ser tan importante como la disposición de los muebles o la iluminación de los espacios.

Feng Shui: ¿Por qué el desorden en el living puede afectar tu energía?

Feng Shui: ¿Por qué el desorden en el living puede afectar tu energía?

El Feng Shui es una antigua filosofía china que pone el acento en cómo la disposición de los objetos influye en la armonía personal, especialmente en los espacios donde transcurre la vida diaria. A partir de esto, surge una pregunta clave: ¿qué lugares y qué tipo de imágenes favorecen la energía positiva en tu hogar?

Cómo elegir fotos para tu hogar y atraer energía positiva, según el Feng Shui

Según Montserrat Beltrán, una de las voces más influyentes del Feng Shui contemporáneo, las fotografías que elegimos exhibir en casa no son simples adornos: funcionan como activadores de energía asociados al elemento fuego, y su presencia puede influir en el flujo vital del hogar. Por eso, la experta recomienda ser muy cuidadoso tanto con el tipo de imágenes como con el lugar donde se colocan, para evitar que “la energía se estanque” o genere desequilibrios energéticos en los distintos espacios.

Beltrán sugiere que las fotos que se mantengan expuestas en el hogar transmitan sensaciones positivas como alegría, calma o bienestar, y que representen momentos felices con familiares o amigos en su etapa actual de vida. Específicamente, aconseja evitar saturar los ambientes con demasiadas imágenes y prestar especial atención al dormitorio: allí solo deberían colocarse fotos de quienes duermen en esa habitación, descartando retratos de padres, hijos, abuelos o personas fallecidas para no alterar la armonía del descanso.

¿Dónde es mejor colocar las fotos en la casa?

Entrada y pasillos: la entrada es la “boca del chi”. Colocar una foto familiar aquí puede dar la bienvenida a una energía acogedora. Evita ponerla justo frente a la puerta o al lado de objetos que bloqueen el flujo.

Sala o comedor: espacios de actividad, unión y alegría. Ideal para retratos familiares que refuercen el vínculo.

Dormitorio: se recomienda prudencia. Las imágenes muy cargadas o de muchos miembros pueden generar exceso de yang o tensión, y algunas corrientes indican evitar fotos de padres, hijos u otros fuera de la pareja en este espacio.

Baño o frente a una ventana: menos aconsejable, ya que el chi puede escaparse o la imagen quedar “diluida”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán
2

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?
3

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”
4

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán
5

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Dos DNU del PE tomarían fuerza de ley sin debate
6

Dos DNU del PE tomarían fuerza de ley sin debate

Más Noticias
Murió Guillermo Salatino: su último posteo y los emotivos mensajes de despedida

Murió Guillermo Salatino: su último posteo y los emotivos mensajes de despedida

Luna nueva en Capricornio 2026: cómo aprovechar su energía para iniciar proyectos

Luna nueva en Capricornio 2026: cómo aprovechar su energía para iniciar proyectos

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

El alimento que mejora el estado de ánimo en solo cuatro días, según la ciencia

El alimento que mejora el estado de ánimo en solo cuatro días, según la ciencia

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Comentarios