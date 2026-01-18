Decorar con fotos según el Feng Shui: cuáles evitar y cómo influyen en la energía

Las imágenes que elegimos para decorar nuestra casa no son solo un recurso estético: también transmiten emociones, mensajes y vibraciones que influyen en el ambiente del hogar. Desde la mirada del Feng Shui, cada fotografía, cuadro o ilustración tiene un impacto energético capaz de favorecer la calma, fortalecer los vínculos o, por el contrario, generar tensión y desequilibrio. Por eso, seleccionar con criterio qué colgar en las paredes puede ser tan importante como la disposición de los muebles o la iluminación de los espacios.