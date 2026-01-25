Volver a la Luna

En este viaje se probará nueva tecnología, se harán muchos experimentos y habrá un estudio intensivo sobre la respuesta del cuerpo humano. En estos más de 50 años la tecnología ha cambiado y es necesario chequearla en el espacio antes de bajar en la Luna. Aunque el hombre estuvo viajando a la Estación Espacial Internacional y algunos estuvieron en el espacio por periodos largos de tiempo, las condiciones ambientales en la Luna son totalmente diferentes, mucho más agresivas. Especialmente la radiación cósmica que llega sin interferencias.