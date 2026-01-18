Secciones
CulturaMúsica

Propuestas: el carnaval se adelanta un mes con cumbia y folclore

Chiquino y su Maravilla estará en el club San Pablo y Christian Herrera, en La Carpa Tropical de Lastenia, entre otras alternativas.

RECITAL ALEGRE. Enrique Maza es un ícono de la guaracha santiagueña. RECITAL ALEGRE. Enrique Maza es un ícono de la guaracha santiagueña.
Hace 4 Hs

Según el calendario, falta un mes para la fiesta oficial del carnaval, pero Horizonte Producciones Artísticas decidió adelantar la celebración anual dedicada al Rey Momo.

Esta tarde, desde las 16 en el Club San Pablo, comenzará la festividad con la música popular de Franco Arroyo, Enrique Maza y Chiquino y su Maravilla como números principales en vivo, que subirán al escenario hasta la medianoche.

No sólo esos ritmos convocarán a la diversión. El universo del folclore tendrá su 1° Peña Carnavalera en La Carpa Tropical de Lastenia (República 397), con los recitales de Christian Herrera, Jorge Daniel y Los Libras, Néstor Garnica, Los 3 del Río, Los Serenateños, Los Ribereños, La Bancada, Trivagos, Iara Santos y Gaby Galván, junto con la danza de academias de baile tradicionalista de la provincia.

Desde las 14, en el Balneario El Boyero de Trancas, también habrá recitales en el entorno de la naturaleza y con la presencia de Sensación 10, La Diver Band 440, Impacto Imperial, Hugo Silva y Los Guitarreros del Tipa, entre propuestas tropicales y folclóricas norteñas.

Además de los festivales, hay shows individuales en distintos espacios de la provincia. Los Orejanos estarán con su repertorio de zambas y chacareras en formato clásico desde las 12 en la Cervecería Herr Vilem de San Pedro de Colalao (frente a la plaza Leocadio Paz). Otra opción folclórica para el almuerzo se podrá disfrutar en la capital, ya que en La Casa de Yamil (España 153) actuarán Bruno Méndez y Matías Coronel junto a MP3 Folk.

Dentro de las alternativas gratuitas, la actriz y cantante tucumana Ashley Matheus se presentará a las 18.30 en el patio central del Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega), con su propuesta que reúne el jazz y el pop. La artista estuvo becada en Nueva York para profundizar su preparación, centrada en la comedia musical.

TALENTO TUCUMANO. Ashley Matheus actuará gratis en Yerba Buena. TALENTO TUCUMANO. Ashley Matheus actuará gratis en Yerba Buena.

Además, para el entretenimiento familiar, en Tafí Viejo seguirá el 11° festival cultural de verano 40° a la Sombra, desde las 19, con acceso libre en el parque Miguel Lillo de Lomas de Tafí (Cabo Quipildor y Los Ceibos). El atardecer será con magia, clowns y malabares que reunirán el humor, el asombro y la destreza en los shows del Mago Kalupa y el Circo de los Búhos.

Entre las 20 y la medianoche, en Alterpoint (avenida Perón 2.300, Yerba Buena) habrá música de Dj’s, con los sets por separado y sucesivos de Mauricio Gana y Yisus.

El cierre de la grilla será con jazz y blues en el Restó Boris (San Juan 1.131), donde se presentarán Rony López al bajo, Javier Podazza en batería y Alan Fernández en teclados, con sus versiones propias de composiciones conocidas.

Temas EspañaFranco ArroyoEnrique Maza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Patricio García: “Mi idea es trabajar en términos compositivos hasta el minimalismo total”

Patricio García: “Mi idea es trabajar en términos compositivos hasta el minimalismo total”

Julio Santillán junta fuerzas y presenta sus temas en CiTá

Julio Santillán junta fuerzas y presenta sus temas en CiTá

Quiénes son BTS y cómo la boyband surcoreana se convirtió en un fenómeno global

Quiénes son BTS y cómo la boyband surcoreana se convirtió en un fenómeno global

Una pérdida inesperada: de qué murió Rubén Patagonia, la voz defensora de los pueblos originarios

Una pérdida inesperada: de qué murió Rubén Patagonia, la voz defensora de los pueblos originarios

Harry Styles confirmó su nuevo álbum: ¿cuándo se estrena y cuánto costará en Argentina?

Harry Styles confirmó su nuevo álbum: ¿cuándo se estrena y cuánto costará en Argentina?

Lo más popular
Ni mesas ratonas ni mesas de luz: la nueva tendencia que redefine la decoración del hogar en 2026
1

Ni mesas ratonas ni mesas de luz: la nueva tendencia que redefine la decoración del hogar en 2026

Cuáles son los cinco mejores destinos turísticos para visitar en 2026, según la BBC
2

Cuáles son los cinco mejores destinos turísticos para visitar en 2026, según la BBC

La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años
3

La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años

Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este
4

Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas
5

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

Morir por nada
6

Morir por nada

Más Noticias
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Hay un voluntariado para rescatar pingüinos en la costa bonaerense y ya abrió la inscripción

Hay un voluntariado para rescatar pingüinos en la costa bonaerense y ya abrió la inscripción

Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este

Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este

Desde Salta, el Conicet avanza en la producción de biosurfactantes hechos con desechos de la empresa Ledesma

Desde Salta, el Conicet avanza en la producción de biosurfactantes hechos con desechos de la empresa Ledesma

Irán: jóvenes y mujeres que lideran las protestas bajo una represión creciente

Irán: jóvenes y mujeres que lideran las protestas bajo una represión creciente

España busca jóvenes para el campo y apuesta por el acceso a la tierra

España busca jóvenes para el campo y apuesta por el acceso a la tierra

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

Morir por nada

Morir por nada

Comentarios