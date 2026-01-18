Propuestas: el carnaval se adelanta un mes con cumbia y folclore

Además de los festivales, hay shows individuales en distintos espacios de la provincia. Los Orejanos estarán con su repertorio de zambas y chacareras en formato clásico desde las 12 en la Cervecería Herr Vilem de San Pedro de Colalao (frente a la plaza Leocadio Paz). Otra opción folclórica para el almuerzo se podrá disfrutar en la capital, ya que en La Casa de Yamil (España 153) actuarán Bruno Méndez y Matías Coronel junto a MP3 Folk.