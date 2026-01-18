Propuestas: el carnaval se adelanta un mes con cumbia y folclore

Según el calendario, falta un mes para la fiesta oficial del carnaval, pero Horizonte Producciones Artísticas decidió adelantar la celebración anual dedicada al Rey Momo.
Esta tarde, desde las 16 en el Club San Pablo, comenzará la festividad con la música popular de Franco Arroyo, Enrique Maza y Chiquino y su Maravilla como números principales en vivo, que subirán al escenario hasta la medianoche.
No sólo esos ritmos convocarán a la diversión. El universo del folclore tendrá su 1° Peña Carnavalera en La Carpa Tropical de Lastenia (República 397), con los recitales de Christian Herrera, Jorge Daniel y Los Libras, Néstor Garnica, Los 3 del Río, Los Serenateños, Los Ribereños, La Bancada, Trivagos, Iara Santos y Gaby Galván, junto con la danza de academias de baile tradicionalista de la provincia.
Desde las 14, en el Balneario El Boyero de Trancas, también habrá recitales en el entorno de la naturaleza y con la presencia de Sensación 10, La Diver Band 440, Impacto Imperial, Hugo Silva y Los Guitarreros del Tipa, entre propuestas tropicales y folclóricas norteñas.
Además de los festivales, hay shows individuales en distintos espacios de la provincia. Los Orejanos estarán con su repertorio de zambas y chacareras en formato clásico desde las 12 en la Cervecería Herr Vilem de San Pedro de Colalao (frente a la plaza Leocadio Paz). Otra opción folclórica para el almuerzo se podrá disfrutar en la capital, ya que en La Casa de Yamil (España 153) actuarán Bruno Méndez y Matías Coronel junto a MP3 Folk.
Dentro de las alternativas gratuitas, la actriz y cantante tucumana Ashley Matheus se presentará a las 18.30 en el patio central del Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega), con su propuesta que reúne el jazz y el pop. La artista estuvo becada en Nueva York para profundizar su preparación, centrada en la comedia musical.
Además, para el entretenimiento familiar, en Tafí Viejo seguirá el 11° festival cultural de verano 40° a la Sombra, desde las 19, con acceso libre en el parque Miguel Lillo de Lomas de Tafí (Cabo Quipildor y Los Ceibos). El atardecer será con magia, clowns y malabares que reunirán el humor, el asombro y la destreza en los shows del Mago Kalupa y el Circo de los Búhos.
Entre las 20 y la medianoche, en Alterpoint (avenida Perón 2.300, Yerba Buena) habrá música de Dj’s, con los sets por separado y sucesivos de Mauricio Gana y Yisus.
El cierre de la grilla será con jazz y blues en el Restó Boris (San Juan 1.131), donde se presentarán Rony López al bajo, Javier Podazza en batería y Alan Fernández en teclados, con sus versiones propias de composiciones conocidas.