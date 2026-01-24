Mirkin: “Nos encontramos con un San Martín abandonado y con muchas deudas”

“Lamentablemente encontramos un club abandonado, con muchas deudas y compromisos incumplidos. A pesar de que dijeron que los iban a cumplir antes de irse, no fue así”, señaló Mirkin, quien enumeró algunas de las situaciones más delicadas que debieron afrontar. Entre ellas mencionó el conflicto contractual con Mariano Campodónico, que implicó el pago de una cifra elevada para su resolución, además de problemas en la cantina, el complejo, el estadio y casos puntuales con jugadores como Juan Cruz Esquivel.