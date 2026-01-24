Mirkin: “Nos encontramos con un San Martín abandonado y con muchas deudas”
El presidente del “Santo” detalló el estado económico en el que encontró el club, enumeró los principales conflictos financieros heredados de la gestión anterior y aseguró que, tras un fuerte esfuerzo, hoy el plantel y las cuentas están regularizadas.
El presidente de San Martín, Oscar Mirkin, brindó detalles sobre el complejo panorama económico que heredó la actual dirigencia y remarcó el trabajo realizado para ordenar las cuentas del club. Según explicó, la gestión anterior dejó múltiples compromisos incumplidos y conflictos financieros que condicionaron los primeros meses de trabajo.
“Lamentablemente encontramos un club abandonado, con muchas deudas y compromisos incumplidos. A pesar de que dijeron que los iban a cumplir antes de irse, no fue así”, señaló Mirkin, quien enumeró algunas de las situaciones más delicadas que debieron afrontar. Entre ellas mencionó el conflicto contractual con Mariano Campodónico, que implicó el pago de una cifra elevada para su resolución, además de problemas en la cantina, el complejo, el estadio y casos puntuales con jugadores como Juan Cruz Esquivel.
El dirigente también reveló que el club estuvo cerca de afrontar un litigio de gran magnitud. “Zafamos de un conflicto de alrededor de 80 millones de pesos con Esquivel y heredamos una deuda de ART superior a los 86 millones”, detalló, al describir el peso de las obligaciones pendientes al inicio de la gestión.
Mirkin subrayó que la regularización de estas deudas fue posible gracias a un esfuerzo conjunto. “Todo eso lo fuimos resolviendo con mucho trabajo. Nos ayudó mucho la venta de Nahuel Banegas, cuya opción ejecutó Tigre, y también el acompañamiento de empresas tucumanas”, explicó.
Finalmente, destacó que la situación económica del plantel profesional ya se encuentra normalizada. “Pudimos pagar los sueldos adeudados de octubre, noviembre y diciembre, con aguinaldo incluido, y hoy el plantel está completamente al día. Esperamos que así el camino sea más fácil y que la gente vuelva a la cancha, porque queremos verla llena y mostrar nuestra identidad y nuestra pasión”, concluyó.