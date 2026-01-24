Secciones
San Martín avanza para que sus divisiones juveniles compitan en AFA

La dirigencia confirmó que está gestionando la participación de las inferiores en los torneos de AFA. Mirkin habló de una “inversión” clave para profesionalizar la formación y dar un salto de calidad.

QUIERE POTENCIAR EL TALENTO LOCAL. Tiago Peñalba es uno de los juveniles que salió de la cantera del club y logró asentarse en Primera. QUIERE POTENCIAR EL TALENTO LOCAL. Tiago Peñalba es uno de los juveniles que salió de la cantera del club y logró asentarse en Primera. DIEGO ARÁOZ/LA GACETA
Hace 2 Hs

El proyecto deportivo de San Martín no se limita únicamente al plantel profesional. En ese sentido, el presidente Oscar Mirkin confirmó que el club está gestionando, por primera vez, la participación de sus divisiones juveniles en los torneos organizados por la AFA, una medida que apunta a elevar el nivel formativo y estructural de la institución.

“Desde lo deportivo no pensamos solo en el plantel profesional. Estamos gestionando la participación de las divisiones juveniles en AFA”, explicó Mirkin, quien destacó el cambio de mirada que impulsa la actual gestión respecto al desarrollo integral del club. Vale recordar que el "Santo" participó de las categorías de AFA cuando ascendió a Primera división en 2018.

El dirigente reconoció que se trata de un desafío importante desde lo económico, ya que implica el traslado de cuatro categorías a Buenos Aires, con los costos que eso conlleva. “Es un gasto grande: transporte, alojamiento y comidas”, detalló. Sin embargo, fue claro al marcar la postura institucional: “Lo vemos como una inversión”.

Según explicó Mirkin, competir en AFA permitirá que los juveniles de San Martín se midan de manera constante con clubes afiliados, algo fundamental para el crecimiento deportivo de los futbolistas. “Queremos profesionalizar la escuelita de fútbol, las divisiones juveniles y la Reserva. Eso nos va a dar un salto de calidad enorme en la formación de los chicos”, remarcó.

La iniciativa se enmarca en un plan más amplio de fortalecimiento deportivo, que busca ordenar estructuras, elevar estándares de trabajo y consolidar un camino formativo sostenido. Para la dirigencia, el objetivo es claro: construir bases sólidas que respalden el presente y, sobre todo, el futuro futbolístico del club.

