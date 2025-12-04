Campaña de deportaciones en EEUU: migrantes en peligro durante el Mundial 2026

Tropas

Un informe de Human Rights Watch publicado reveló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a más de 92.000 personas entre enero y octubre cerca de las ciudades donde se disputarán los partidos del Mundial. El informe señala que un solicitante de asilo en Estados Unidos fue detenido en julio antes de la final del Mundial de Clubes. Como parte de su campaña de deportaciones masivas, Trump ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en ciudades que acogerán encuentros del Mundial, como Chicago y Los Ángeles.