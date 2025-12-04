Secciones
Mundo

Campaña de deportaciones en EEUU: migrantes en peligro durante el Mundial 2026

Instan a la FIFA a cumplir la promesa de proteger a trabajadores, hinchas y periodistas.

ALERTA. Varias ONG advirtieron sobre las redadas cerca de los estadios. ALERTA. Varias ONG advirtieron sobre las redadas cerca de los estadios.
Hace 4 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- Grupos defensores de los derechos humanos advirtieron que las políticas antinmigración del presidente estadounidense, Donald Trump, podrían ensombrecer el Mundial de fútbol de 2026. El aviso fue lanzado dos días antes de que se realice, mañana, en Washington, el sorteo de la Copa del Mundo, que el gigante americano albergará junto a Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles advirtieron contra las redadas fuera de los estadios en Estados Unidos, que albergará la mayoría de los partidos de la primera cita mundialista de 48 selecciones. Instaron al organismo rector del fútbol, la FIFA, a cumplir sus promesas de proteger a los trabajadores, aficionados y periodistas.

“Las familias, los aficionados, los jugadores y otros miembros de la comunidad futbolística tienen derecho a disfrutar del juego sin temor a ser detenidos y separados de sus seres queridos”, dijo Daniel Noroña, director de Incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos, en una rueda de prensa conjunta.

Tropas

Un informe de Human Rights Watch publicado reveló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a más de 92.000 personas entre enero y octubre cerca de las ciudades donde se disputarán los partidos del Mundial. El informe señala que un solicitante de asilo en Estados Unidos fue detenido en julio antes de la final del Mundial de Clubes. Como parte de su campaña de deportaciones masivas, Trump ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en ciudades que acogerán encuentros del Mundial, como Chicago y Los Ángeles.

“Depósitos” de migrantes expulsados por Trump

“Depósitos” de migrantes expulsados por Trump

“Necesitamos que la FIFA, las ciudades anfitrionas y otras entidades dejen claro si el ICE, la Guardia Nacional y otras fuerzas del orden federales estarán presentes en los estadios”, afirmó Jennifer Li, profesora del Centro Jurídico de la Universidad de Georgetown, en Washington. “No se trata solo de una hipótesis”, agregó.

Minky Worden, de Human Rights Watch, expresó su especial preocupación por la revocación por parte del gobierno estadounidense de las protecciones legales temporales para los migrantes de Haití, que clasificó al certamen por primera vez en más de 50 años.

Temas Estados Unidos de AméricaDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sorteo del Mundial 2026: a horas del gran evento, mirá cómo podrían quedar los grupos
1

Sorteo del Mundial 2026: a horas del gran evento, mirá cómo podrían quedar los grupos

La avanzada de los gauchos del norte
2

La avanzada de los gauchos del norte

Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online
3

Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online

Efemérides del miércoles 3 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del miércoles 3 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Exposición en el Virla: “Visiones oníricas” de 25 fotógrafos locales
5

Exposición en el Virla: “Visiones oníricas” de 25 fotógrafos locales

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán
6

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria

Argentinos detenidos en Miami: cuánto deberán pagar de fianza y qué cargos enfrentarán

Argentinos detenidos en Miami: cuánto deberán pagar de fianza y qué cargos enfrentarán

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Comentarios