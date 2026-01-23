Una argentina denunció por abuso sexual a un ex Boca y otros dos jugadores de Alianza Lima

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima durante la pretemporada que el plantel realizó en Montevideo, en el marco de la Copa Serie Río de la Plata. Según la presentación judicial, el episodio habría ocurrido en un hotel de la capital uruguaya, donde el equipo concentraba antes de un amistoso ante Colo Colo.
De acuerdo con el relato de la denunciante, el principal apuntado es Carlos Zambrano, ex defensor de Boca Juniors, a quien la mujer dijo conocer previamente. Tras compartir una salida, Zambrano la habría invitado a su habitación del hotel. Allí, siempre según la denuncia, se habrían presentado también Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes habrían participado del abuso.
La denuncia fue realizada en Argentina. La joven, de 22 años, declaró que en el lugar también se encontraba una amiga y que, tras regresar al país, se sometió a pericias médicas. Además, entregó la ropa que utilizaba la noche del hecho para que sea analizada, en el marco de las diligencias judiciales y peritajes de ADN.
Desde el club peruano informaron este jueves la separación indefinida de los tres futbolistas y el inicio de un procedimiento disciplinario interno. “Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes”, señaló Alianza Lima en un comunicado oficial. Los jugadores apartados no formarán parte del plantel que enfrentará a Inter Miami de Lionel Messi en un amistoso programado en Lima.
La policía informó que el presunto abuso habría ocurrido el 18 de enero, durante la estadía del equipo en el hotel Hyatt Centric de Montevideo. Tres días después, el 21, la denunciante acudió a un hospital porteño para expresar su voluntad de instar la acción penal y avanzar con la causa.
Zambrano, Trauco y Peña fueron titulares en recientes partidos de la selección peruana por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Mientras avanza la investigación judicial, Alianza Lima se prepara para disputar la fase 1 de la Copa Libertadores ante el paraguayo 2 de Mayo, con partidos previstos para el 5 y el 11 de febrero.