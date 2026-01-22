Detienen a un hombre y secuestran un arsenal en una causa por abuso sexual en el sur tucumano

Un hombre de 67 años fue detenido este miércoles en el sur tucumano y se le secuestró un importante arsenal, en el marco de una investigación judicial por un grave delito, calificado provisoriamente como abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por el vínculo y por el uso de armas.
El procedimiento fue concretado por efectivos de la Comisaría de Alpachiri, luego de una orden emitida por el Colegio de Jueces de Concepción, a partir de una denuncia radicada en sede judicial durante las últimas horas.
Según se informó, la investigación avanzó tras información aportada por una mujer allegada a la víctima, lo que permitió al personal policial llevar adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en el paraje El Membrillo, en la localidad de El Molino, departamento Chicligasta. En ese lugar se concretó la detención del sospechoso y el secuestro de diversas armas blancas y de fuego.
El operativo contó con la colaboración de personal de Infantería y Criminalística. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron machetes, cuchillos, un puñal, una carabina recortada, cargadores y municiones de distintos calibres.
Todos los elementos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, que impartió las directivas correspondientes y ordenó el alojamiento del detenido en una dependencia policial, mientras la causa continúa bajo investigación.