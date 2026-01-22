Detienen a un hombre y secuestran un arsenal en una causa por abuso sexual en el sur tucumano

Según se informó, la investigación avanzó tras información aportada por una mujer allegada a la víctima, lo que permitió al personal policial llevar adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en el paraje El Membrillo, en la localidad de El Molino, departamento Chicligasta. En ese lugar se concretó la detención del sospechoso y el secuestro de diversas armas blancas y de fuego.