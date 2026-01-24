San Martín alternó entre buenas y malas en la derrota contra Güemes

El entrenador también contextualizó el rendimiento del equipo a partir de las condiciones del partido. “La cancha no es la misma, hay que adaptarse. Estos son partidos para ir creciendo y entender que no siempre vamos a encontrar las mismas condiciones, como pasó contra Mitre. Esto nos sirve para contabilizar las cargas de trabajo y analizar cómo se va ensamblando el funcionamiento”, explicó. “Hoy nos tuvimos que adaptar a otras circunstancias y a un rival que jugaba a otra cosa, por eso no hubo un juego tan vistoso como en el primer partido. Estoy contento con el grupo y a partir del próximo partido empezaremos a definir pensando en el inicio del torneo”, agregó.