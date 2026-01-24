Trump, el vivo ejemplo que contradice la audaz teoría de Milei sobre la muerte de Maquiavelo

Cuando en su alocución Milei habló de “América” lo hizo en un sentido más amplio, como continente y no como extensión de los Estados Unidos al mejor estilo de la Doctrina Monroe que ha reflotado el presidente Trump, sino como el espacio cultural que a su juicio lidera un renacer de las ideas de la libertad. En ese sentido, la mención del argentino pereció ser un concepto cultural y no lució como algo geopolítico ni tampoco como apoyo a un líder específico. De hecho, se cuidó muy bien de no entrar en las tensiones políticas concretas entre Trump y Europa, evitando comprometerse en disputas diplomáticas. Más bien, el Presidente utilizó “América” como recurso retórico para contraponerla a una Europa en declinación y para presentar al continente americano como el faro de un nuevo despertar liberal.