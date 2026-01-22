Un nuevo beato para la Iglesia católica: ¿quién fue el guatemalteco Augusto Ramírez?

El Papa León XIV anunció que la Iglesia Católica tendrá un nuevo beato. La elevación a los altares del guatemalteco Augusto Rafael Ramírez Monasterio ya tiene fecha. El cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, comunicó la promulgación del decreto que reconoce el martirio del fraile menor, a quien se presentó como “asesinado por odio a la fe”.
El anuncio llega a los fieles, que celebran con gran gozo. Esta buena nueva representa una renovación espiritual para la comunidad cristiana, en especial para el pueblo guatemalteco, que ve en el futuro beato un ejemplo de entrega. También se aprobó un milagro atribuido a la italiana Maria Ignazia Isacchi, fundadora de las Ursulinas del Sagrado Corazón de Jesús de Asola.
Quién fue Augusto Ramírez, el fraile que será beato
Augusto Rafael Ramírez Monasterio nació en la Ciudad de Guatemala y entregó su vida a trabajar para Dios dentro de la Orden de los Frailes Menores o Franciscanos. Su labor se caracterizó por la cercanía a las clases más bajas y un compromiso inquebrantable con la justicia social. San Francisco de Asís siempre fue su figura referente, junto a la que desarrolló una tarea que fue vista siempre con preocupación por los poderosos de la época.
El asesinato de fray Augusto se dio en noviembre de 1983, por lo que se trata de una beatificación que, en promedio, no excede los tiempos previstos. Ramírez fue secuestrado y torturado hasta ser ejecutado. Por eso, el Vaticano decretó que su muerte fue un martirio in odium fidei, en latín se traduce como “por odio a la fe”. Esto implica que el fraile fue asesinado por su condición de sacerdote.
Pese a haber sido consciente durante años del peligro que corría, se comprobó luego de una ardua investigación que el cura eligió seguir con su labor cristiana. Su muerte se suma a la de otras ocho figuras de Latinoamérica que entregaron su sangre en las dictaduras del siglo XX por defender y representar al cristianismo.
Por qué será beatificado fray Augusto Ramírez
Según el sitio guatemalteco Radio TGW, fray Augusto será beatificado por dos actos de fidelidad extrema. El primero de ellos, la misericordia con el arrepentido. El sacerdote ayudó a un campesino que deseaba dejar las armas y acogerse a una amnistía gubernamental, lo que le valió su primera detención y tortura en 1983.
En segundo lugar, por el secreto de confesión. Pese a las amenazas de muerte y la vigilancia constante, el fraile se negó rotundamente a revelar lo escuchado en el confesionario, cumpliendo con el ministerio sacerdotal a pesar de la violencia física sufrida.