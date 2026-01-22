Un nuevo beato para la Iglesia católica: ¿quién fue el guatemalteco Augusto Ramírez?

Quién fue Augusto Ramírez, el fraile que será beato

Augusto Rafael Ramírez Monasterio nació en la Ciudad de Guatemala y entregó su vida a trabajar para Dios dentro de la Orden de los Frailes Menores o Franciscanos. Su labor se caracterizó por la cercanía a las clases más bajas y un compromiso inquebrantable con la justicia social. San Francisco de Asís siempre fue su figura referente, junto a la que desarrolló una tarea que fue vista siempre con preocupación por los poderosos de la época.