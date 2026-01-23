Según un informe de Nación, Tucumán redujo un 32% los homicidios y se ubicó entre las provincias más seguras

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional se indicó que los resultados responden a la política implementada por el gobierno tucumano desde octubre de 2023, con el refuerzo del personal policial en las calles, la instalación de cabinas de vigilancia barrial, la incorporación de tecnología para el monitoreo de la seguridad ciudadana y la ampliación de plazas penitenciarias. En ese marco, se destacó la inauguración del complejo penitenciario de Benjamín Paz y la puesta en funcionamiento del penal de Delfín Gallo.