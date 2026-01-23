Según un informe de Nación, Tucumán redujo un 32% los homicidios y se ubicó entre las provincias más seguras

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, presentó junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los datos preliminares del informe anual sobre criminalidad, que reflejan una nueva caída de los homicidios dolosos en la Argentina. Según las cifras oficiales, la tasa nacional descendió a 3,7 cada 100.000 habitantes, el nivel más bajo registrado en lo que va del siglo.
A nivel país, la reducción interanual fue del 2,6%, al pasar de una tasa de 3,8 en 2024 a 3,7 en 2025. En términos absolutos, se contabilizaron 1.705 víctimas de homicidios dolosos durante el último año, lo que representó una disminución del 5,5% en comparación con las 1.803 personas asesinadas en 2024.
Durante la exposición, Monteoliva destacó que la tendencia descendente se verificó en la mayoría de las provincias, con bajas significativas en distritos como Tucumán, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, en línea con la política de seguridad impulsada a nivel nacional y provincial.
En el caso de Tucumán, los datos muestran una mejora marcada: la tasa de homicidios dolosos descendió de 3,9 a 2,7, mientras que la cantidad de hechos registrados pasó de 67 en 2024 a 46 en 2025, lo que implica una reducción del 32%. Con estos indicadores, la provincia se ubicó entre las jurisdicciones con menores niveles de homicidios del país.
Al referirse a los resultados, el gobernador Osvaldo Jaldo afirmó que la baja nacional es consecuencia del trabajo sostenido en las provincias. “Los índices de la Nación bajaron, y los índices delictivos, tanto de homicidio como de otros tipos de delito, si han bajado a nivel nacional, es porque en las provincias también han disminuido. Y Tucumán está entre las dos primeras provincias con índices más bajos junto con Mendoza”, sostuvo.
No obstante, el mandatario remarcó que los números no deben generar complacencia. “Mientras se produzca un asalto y maten a alguien, por más que tengamos los mejores índices, nos duele y tenemos que esforzarnos; quizá lo que hacemos es importante, pero no es suficiente”, dijo.
Jaldo también puso el acento en las políticas estructurales en materia de seguridad y sistema penitenciario. “Nadie puede desconocer el Tucumán que tenemos hoy en materia de seguridad. Lo dicen la ministra de la Nación y los índices. Desde hace años que en la provincia no se fijaba una política carcelaria como la que tenemos hoy, con la cárcel de Benjamín Paz y la de Delfín Gallo para las mujeres”, señaló.
En cuanto a los delitos contra la propiedad, Tucumán mostró una mejora sostenida: las denuncias descendieron un 20,14%, al comparar los 26.650 casos registrados en 2024 con los 21.284 de 2025. Se trata de una baja relevante en uno de los delitos que mayor impacto tiene en la vida cotidiana de la población.
Desde el Ministerio de Seguridad Nacional se indicó que los resultados responden a la política implementada por el gobierno tucumano desde octubre de 2023, con el refuerzo del personal policial en las calles, la instalación de cabinas de vigilancia barrial, la incorporación de tecnología para el monitoreo de la seguridad ciudadana y la ampliación de plazas penitenciarias. En ese marco, se destacó la inauguración del complejo penitenciario de Benjamín Paz y la puesta en funcionamiento del penal de Delfín Gallo.
El informe nacional precisó además que el descenso de los homicidios se concentró especialmente en las jurisdicciones alcanzadas por el Plan 90-10, un programa que focaliza los esfuerzos en el 10% del territorio donde se produce el 90% de los asesinatos del país. En esas zonas se explicó cerca del 70% de la reducción total.
Monteoliva remarcó que la Argentina mantuvo, por segundo año consecutivo, la tasa de homicidios más baja de la región. Al comparar los datos con otros países, señaló que solo El Salvador presentó un indicador inferior, con 1,3 homicidios cada 100.000 habitantes en 2025. En tanto, Chile registró una tasa de 6, Paraguay 7,5, Uruguay 10,7 y Brasil superó los 18. Estados Unidos, según datos de 2023, alcanzó una tasa de 6,8.
La ministra informó además que el 19% de los homicidios registrados en 2025 estuvo vinculado al crimen organizado, un porcentaje inferior al promedio mundial del 22% y muy por debajo del 51% que se registra en América Latina, de acuerdo con estadísticas de la ONU.
Respecto de los robos, simples y agravados por el uso de armas de fuego, Monteoliva explicó que la tasa de 2025 fue similar a la de 2020, aunque sin el contexto excepcional de confinamiento sanitario que había influido en los registros de aquel año. Agregó que la baja fue homogénea en las 24 jurisdicciones del país, aunque advirtió sobre un desplazamiento del delito hacia las estafas digitales, un fenómeno que comenzó a ser monitoreado de manera específica.