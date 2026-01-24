Curiosidades, advertencias y consejos sobre cómo comportarse en el exterior

El tema volvió a ocupar el centro de la atención pública tras un episodio ocurrido en Brasil que involucra a una ciudadana argentina y derivó en una causa penal. La joven abogada santiagueña Agostina Páez, de 29 años, fue detenida en el barrio de Ipanema, Río de Janeiro, luego de una discusión en un bar. Según la versión de las autoridades de ese país, la mujer utilizó la palabra “mono” y realizó gestos considerados racistas hacia empleados del local. Como medida cautelar, la Justicia brasileña le retuvo el pasaporte y le impuso el uso de una tobillera electrónica mientras avanza la investigación (ver “Un nuevo...”).