Le colocaron una tobillera electrónica a la abogada e influencer santiagueña acusada de gestos racistas en Brasil

En paralelo, se conoció un episodio que incrementó la tensión alrededor del caso. Este martes trascendió que el lunes pasado un grupo de tres personas, que se habrían hecho pasar por policías brasileños, ingresaron al departamento donde se encontraba alojada Páez. En ese momento, la joven había salido a comprar comida. Al regresar y encontrarse con la escena, sufrió una crisis nerviosa y se comunicó telefónicamente con su padre, el empresario santiagueño Mariano Páez, a quien le expresó entre lágrimas: “Papi, estoy aterrada, me quieren matar”.