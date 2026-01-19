Cómo sigue la situación de la joven argentina retenida en Brasil por hacer gestos racistas

En tanto, el defensor consideró que la resolución que restringe la circulación de la ciudadana argentina es rigurosa. “Con la familia nos parece muy severa la medida. La idea es que ella pueda asistir hoy o mañana al juzgado para que pueda declarar y esa medida se morigere, que pueda regresar y realizar las audiencias de forma virtual. Ella tiene arraigo en Argentina, tiene una profesión. Ella tiene su DNI por eso es que le quieren poner la tobillera electrónica”, argumentó el abogado durante el contacto con los medios. La posibilidad de que la joven pueda regresar a su país y enfrentar el proceso en modalidad remota será evaluada por el magistrado a cargo.